Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Desde hace varios días, Cazzu se encuentra en México en medio de su gira 'Latinaje' y como era de esperarse, su hija la acompaña. Sin embargo, la argentina no habría llegado sola, su madre, Mariana Quiroz, también estaría con ella para hacerse cargo de Inti.

Según información de Javier Ceriani, la abuela materna de la niña habría sido hospedada en el rancho de Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian, quienes habrían tomado esta decisión para mantener una relación cercana con su nieta.

"Le ofrecieron hospedaje, blindaje, protección y casas que tiene Jaime en todo México para que vivan ahí".

Según el comunicador, la cantante habría rechazado la propuesta "no porque no confíe en ellos, sino porque se enteró de que Nodal habría amenazado fuertemente a sus papás". Sin embargo, solo Mariana Quiroz e Inti habrían estado con ellos.

Nodal estaría furioso con sus padres

Según Ceriani, este acercamiento entre los padres de Nodal y la madre de Cazzu habría provocado la "ira" del cantante, pues presuntamente no se lo habrían consultado, por lo cual lo consideraría como una "traición familiar".

Aunque la información no está confirmada, en el concierto que Cazzu ofreció el 16 de octubre en Guadalajara ventiló que Inti estaba en el camerino.