Cristy Nodal

Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Jorge González y Cristy Nodal habrían hospedado a la madre de Cazzu y a la pequeña Inti en uno de sus ranchos para poder verla, situación que habría molestado a Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado

Desde hace varios días, Cazzu se encuentra en México en medio de su gira 'Latinaje' y como era de esperarse, su hija la acompaña. Sin embargo, la argentina no habría llegado sola, su madre, Mariana Quiroz, también estaría con ella para hacerse cargo de Inti.

Según información de Javier Ceriani, la abuela materna de la niña habría sido hospedada en el rancho de Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian, quienes habrían tomado esta decisión para mantener una relación cercana con su nieta.

PUBLICIDAD

Más sobre Cristy Nodal

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”
2 mins

Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”

Univision Famosos
Nodal solicita amparo ante demanda en la que tendría que pagar millones: podría ser arrestado
2 mins

Nodal solicita amparo ante demanda en la que tendría que pagar millones: podría ser arrestado

Univision Famosos
Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti
2 mins

Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar ríen a horas de la partida de Cazzu y del encuentro de Inti con sus abuelos
1:05

Nodal y Ángela Aguilar ríen a horas de la partida de Cazzu y del encuentro de Inti con sus abuelos

Univision Famosos
Papás de Nodal reaccionan a su encuentro con Inti tras visita de Cazzu a México
1:17

Papás de Nodal reaccionan a su encuentro con Inti tras visita de Cazzu a México

Univision Famosos
Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video
0:52

Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video

Univision Famosos

"Le ofrecieron hospedaje, blindaje, protección y casas que tiene Jaime en todo México para que vivan ahí".

Según el comunicador, la cantante habría rechazado la propuesta "no porque no confíe en ellos, sino porque se enteró de que Nodal habría amenazado fuertemente a sus papás". Sin embargo, solo Mariana Quiroz e Inti habrían estado con ellos.

Nodal estaría furioso con sus padres

Según Ceriani, este acercamiento entre los padres de Nodal y la madre de Cazzu habría provocado la "ira" del cantante, pues presuntamente no se lo habrían consultado, por lo cual lo consideraría como una "traición familiar".

Aunque la información no está confirmada, en el concierto que Cazzu ofreció el 16 de octubre en Guadalajara ventiló que Inti estaba en el camerino.

También se desconoce si Nodal y su hija ya se reunieron, pues según el documento de sus abogados, habrían intentado contactar a la representante legal de Cazzu para que se concretara una convivencia con Inti.

Relacionados:
Cristy NodalChristian NodalCazzuInti González CazzuchelliHijos de famososPadres de FamososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD