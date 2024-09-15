Ángela Aguilar rompe el silencio y reacciona al cumpleaños de Inti, la hija de Nodal y Cazzu

Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Ángela Aguilar se pronunció por primera vez sobre el cumpleaños de Inti, la hija que su marido Christian Nodal tiene en común con su ex Cazzu.

La niña cumplió un año de vida este sábado 14 de septiembre y su famosa madre compartió en Instagram la gran fiesta que tuvo en Argentina, en donde ambas residen.

Ángela Aguilar, quien suele estar al margen de lo que tenga que ver con la criatura, rompió la discreción que ha manejado alrededor de la menor de edad y esta vez sí reaccionó.

¿Qué hizo Ángela Aguilar respecto al ‘cumple’ de Inti?

La respuesta de Ángela Aguilar al cumpleaños de la hija de su marido llegó a través de la mamá de Nodal, Cristy Nodal.

La señora hizo una publicación dedicada a su nieta a horas de la noche de este sábado 14 en la que escribió: "¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. ¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! ¡Las abuelitas me entenderán! ¡Yo también soy la abuela y la 'Nona' más feliz del mundo!".

Esta es la publicación que Cristy Nodal hizo referente a su nieta Inti. Imagen Cristy Nodal/Instagram



El mensaje lo acompañó de varias imágenes en las que aparece con su nieta y eso valió para que por la mañana de este domingo 15 su nuera Ángela Aguilar reaccionara con un 'me gusta' a la publicación.

Ángela Aguilar reaccionó con un 'me gusta' al mensaje que su suegra le dedicó a Inti por su primer cumpleaños. Imagen Cristy Nodal/Instagram



Es la primera ocasión en que la joven de 20 años se pronuncia de alguna manera con un tema que involucre a Inti, de quien nunca ha hablado públicamente.

Esto decía Ángela Aguilar cuando Cazzu se embarazó

Cuando Cazzu y Nodal anunciaron que esperaban una bebé en abril de 2023, Ángela Aguilar fue cuestionada por la prensa al respecto.

"Ya le escribí, ya le escribí, bueno no, a Christian no, a la Cazzu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía, de repente estaba viendo mi TikTok y de repente veo que nada más le hace así y se ve la panza y yo 'ay, voy a ser tía'", dijo en aquel entonces en declaraciones presentadas en 'Venga la alegría'.

Poco más de un año después esa declaración revivió en redes sociales cuando la cantante confirmó el pasado 10 de junio a la revista Hola! USA que sostenía un romance con Nodal, con quien luego se casó el 24 de julio.