Fiscalía desmiente a Nodal: ni él ni sus papás fueron exonerados de proceso legal

La Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México negó que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, fueran exonerados del proceso legal que enfrentan con la disquera Universal Music.

A través de una ficha informativa, la dependencia explicó que “la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”

“La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”.

En ese sentido, se especificó que el procedimiento legal “sigue abierto, en espera de ese resultado” para que así, tanto el esposo de Ángela Aguilar y sus padres puedan “aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.

“Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, señalaron y revelaron que Universal Music “apelara la decisión de la Jueza de no vincular a proceso” a Christian Nodal y sus padres.

En la demanda civil que sigue en curso, Christan Nodal busca recuperar "los másters" de sus tres primeros álbumes como solista, mismos que Universal Music reclama como propios y alega que la familia del intérprete de 'Adiós Amor' se ostente como dueños de obras musicales que ya no les pertenecen.

¿Qué dijo Christian Nodal tras librar vinculación a proceso?

Este miércoles 19 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, Christian Nodal y sus padres salieron de una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, donde enfrentaban el presunto delito de falsificación de firmas.

“No pudieron comprobar ni una sola (firma), por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”, dijo a los medios, como Despierta América.