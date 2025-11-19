Cristy Nodal

Fiscalía desmiente a Nodal: ni él ni sus papás fueron exonerados de proceso legal

La Fiscalía General de la República emitió una ficha informativa para aclarar el estado del proceso legal de Christian Nodal y sus padres, quienes enfrentan una denuncia de Universal Music por ostentarse como dueños de obras musicales que ya no les pertenecían.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Nodal y sus papás logran triunfo en pleito con disquera: rompe el silencio y explica qué pasará

La Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México negó que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, fueran exonerados del proceso legal que enfrentan con la disquera Universal Music.

A través de una ficha informativa, la dependencia explicó que “la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”

PUBLICIDAD

Más sobre Cristy Nodal

Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos
2 mins

Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos

Univision Famosos
Nodal responde si su mamá “se enfermó” tras rumorarse que sufría “complicaciones médicas”
2 mins

Nodal responde si su mamá “se enfermó” tras rumorarse que sufría “complicaciones médicas”

Univision Famosos
Nodal y sus padres podrían ser vinculados a proceso: juez definirá proceso legal en audiencia
1 mins

Nodal y sus padres podrían ser vinculados a proceso: juez definirá proceso legal en audiencia

Univision Famosos
Nodal estaría de luto: reportan que integrante de su familia murió en trágico accidente
2 mins

Nodal estaría de luto: reportan que integrante de su familia murió en trágico accidente

Univision Famosos
Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá
3 mins

Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá

Univision Famosos
Reportan que madre de Nodal estaría "delicada" de salud: habría cancelado su fiesta de cumpleaños
2 mins

Reportan que madre de Nodal estaría "delicada" de salud: habría cancelado su fiesta de cumpleaños

Univision Famosos
Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu
1 mins

Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Univision Famosos
Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos

“La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”.

En ese sentido, se especificó que el procedimiento legal “sigue abierto, en espera de ese resultado” para que así, tanto el esposo de Ángela Aguilar y sus padres puedan “aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.

“Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, señalaron y revelaron que Universal Music “apelara la decisión de la Jueza de no vincular a proceso” a Christian Nodal y sus padres.

En la demanda civil que sigue en curso, Christan Nodal busca recuperar "los másters" de sus tres primeros álbumes como solista, mismos que Universal Music reclama como propios y alega que la familia del intérprete de 'Adiós Amor' se ostente como dueños de obras musicales que ya no les pertenecen.

¿Qué dijo Christian Nodal tras librar vinculación a proceso?

Este miércoles 19 de noviembre, alrededor de las 7 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, Christian Nodal y sus padres salieron de una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, donde enfrentaban el presunto delito de falsificación de firmas.

“No pudieron comprobar ni una sola (firma), por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”, dijo a los medios, como Despierta América.

“Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia”, declaró y añadió que continúa “peleando sus masters” contra Universal Music y por eso tienen una demanda civil en curso en la que están trabajando para que se convierta en penal.

Relacionados:
Cristy NodalChristian NodalFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX