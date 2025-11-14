Ángela Aguilar deslumbró en los Latin GRAMMY con su vestido, ¿de qué diseñador es y cuánto cuesta?

Video Nodal es un caballero: vuelve a cuidar cada detalle del vestido de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar deslumbró en la 26a Entrega Anual de Latin GRAMMY, a la que, dijo, asistió como “acompañante” de su esposo, Christian Nodal.

La cantante de 22 años eligió para la gran velada un ‘outfit’ que causó sensación debido al toque sensual que presentaba, algo que pocas veces hace.

¿De qué diseñador es el vestido que Ángela Aguilar usó en los Latin GRAMMY?

El vestido que Ángela Aguilar utilizó es un diseño de Roberto Cavalli, la casa de moda italiana de lujo fundada en 1970.

Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

Se trata del ‘Extra-Long Pure Silk Dress’, de acuerdo con la página web de la firma, en la que se describe como una pieza “fluida y refinada”.

En su confección tiene una textura plisada tanto en el escote como en la falda, y presenta un corte en la cintura y tirantes que se cruzan en la espalda, por lo que ambas quedan al descubierto.

En el sitio se puntualiza que la prenda destaca por su vibrante tono monocromático amarillo y un escote en ‘V’ profundo que termina con un detalle metálico, con pedrería, al frente.

Según se detalla, los tirantes convergen en la parte delantera para crear un refinado efecto fruncido que permite ver un poco del abdomen y el busto.

¿Cuánto cuesta el vestido que utilizó Ángela para los Latin GRAMMY?

En el sitio oficial de la Maison se indica que el ‘Extra-Long Pure Silk Dress’ tiene un costo de 7,950 euros (unos 9,236 dólares).

Actualmente, no hay disponibilidad para adquirir uno, pero se puede solicitar que se notifique cuando finalmente sea posible.

En las especificaciones también se deja claro que el atuendo está hecho en Italia, de donde son originarios, como su difunto creador, Roberto Cavalli.

Ángela Aguilar lució un vestido de Roberto Cavalli. Imagen Roberto Cavalli

Ángela Aguilar gusta de los diseños de Roberto Cavalli

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar elige una creación de Roberto Cavalli. De hecho, utilizó otra para asistir al evento en honor a Raphael, la Persona del Año de los Latin GRAMMY 2025.

Para esa ocasión, optó por el ‘Beige Mermaid Dress with Marble Print’, cuyo precio es de 2,500 euros (unos 2,904 dólares).

Ángela Aguilar con un diseño de Roberto Cavalli. Imagen Jomari Goyso/Instagram y Roberto Cavalli

Previamente, en La Musa Awards 2025, donde la galardonaron por sus composiciones, ella acudió con un ‘Extra-Long Pure Silk Dress with Oriental Bird Print’, que cuesta 1,750 euros (unos 2,033 dólares).