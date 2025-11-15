Ángela Aguilar publica conmovedor mensaje al tener "privilegio" que le "llena el alma"
Ángela Aguilar abrió su corazón para dedicarles un mensaje de admiración y cariño a su padre, Pepe Aguilar, y a su esposo, Christian Nodal.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar externó el orgullo que sintió al ver a su esposo, Christian Nodal, y su padre, Pepe Aguilar, en la misma terna de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en la pasada entrega de los Latin GRAMMY 2025.
Aunque el premio lo ganó su marido, la cantante reconoció que tener a dos personas tan importantes de su vida compitiendo por un reconocimiento tan especial es un "privilegio".
"No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma", externó en sus historias de Instagram.
"La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar… qué privilegio".
Ángela felicitó a ambos y reiteró lo "orgullosa" que está: "Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo", sentenció.
¿Leonardo Aguilar se decepcionó porque Nodal le ganó a su papá?
Luego de que Christian Nodal recibiera el gramófono, salió abrazado de su suegro Pepe Aguilar, y detrás de ellos iban Leonardo y Ángela, quienes comentaban lo que había sucedido.
Leonardo le confesó a su hermana que tenía sentimientos encontrados, pues le dolió que su padre no hubiera ganado la presea.
"Ganó Christian Nodal. Muy contento, pero triste. Se quedó en familia", dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram 13 de noviembre. "Estoy contento, pero triste. Se queda en familia, pero ¡ay mi papá!", reiteró.