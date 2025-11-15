Ángela Aguilar publica conmovedor mensaje al tener "privilegio" que le "llena el alma"

Video ¿Leonardo Aguilar decepcionado porque Nodal le ganó a Pepe en los Latin GRAMMY? Así reaccionó

Ángela Aguilar externó el orgullo que sintió al ver a su esposo, Christian Nodal, y su padre, Pepe Aguilar, en la misma terna de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en la pasada entrega de los Latin GRAMMY 2025.

Aunque el premio lo ganó su marido, la cantante reconoció que tener a dos personas tan importantes de su vida compitiendo por un reconocimiento tan especial es un "privilegio".

"No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma", externó en sus historias de Instagram.

"La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar… qué privilegio".

Ángela felicitó a ambos y reiteró lo "orgullosa" que está: "Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo", sentenció.

Ángela Aguilar dedica emotivo mensaje a su padre y su esposo. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

¿Leonardo Aguilar se decepcionó porque Nodal le ganó a su papá?

Luego de que Christian Nodal recibiera el gramófono, salió abrazado de su suegro Pepe Aguilar, y detrás de ellos iban Leonardo y Ángela, quienes comentaban lo que había sucedido.

Leonardo le confesó a su hermana que tenía sentimientos encontrados, pues le dolió que su padre no hubiera ganado la presea.