Supuesto nuevo galán de Cazzu rompe el silencio: "Nos llevamos muy bien"

Video Supuesto nuevo novio de Cazzu habla por primera vez de la relación que tiene con la cantante

El productor Nico Cotton rompió el silencio luego de ser vinculado sentimentalmente con Cazzu, ex de Christian Nodal.

A finales de junio pasado, el también compositor argentino colgó en sus historias de Instagram una foto junto a la cantante en la que aparecen felices en lo que parece ser un estudio de grabación.

Aunque la imagen no muestra alguna situación comprometedora, sí generó especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos.

Esta es la foto en la que Cazzu apareció junto al productor Nico Cotton y que generó especulaciones sobre un supuesto romance entre ellos. Imagen Nico Cotton/Instagram

Nico Cotton habla tras supuesto romance con Cazzu

El creador musical concedió una entrevista para el show ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision y dejó en claro cuál es la relación que lo une a la cantante.

" Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum", expresó este viernes 16 de agosto y a punto de que se cumplan tres meses de que Christian Nodal anunció su separación de la argentina.

"Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia", declaró sobre los rumores que se desataron entre él y la trapera.

"A ella la conozco hace mucho tiempo, hicimos su último álbum que se llama 'Nena trampa' y ahora bueno, por suerte nos llevamos muy bien, tenemos además de una relación profesional, somos amigos", insistió desde Buenos Aires.

Nico Cotton ha trabajado con Cazzu desde su álbum 'Nena trampa'. Imagen Nico Cotton/Instagram

La pareja la hizo oficial solo 18 días después de que el mexicano hizo pública su separación de la argentina, con quien tiene una hija, Inti, quien en septiembre próximo cumplirá un año de vida.

Se especula que Nodal supuestamente le fue infiel, aunque él ya ha salido a negar esa versión.

¿Cazzu lanzará una canción dedicada a Nodal?

A Nico Cotton se le preguntó en ¡Siéntese Quien Pueda! si Cazzu lanzará alguna canción dedicada a su ex Nodal en su próximo álbum.

"Yo creo que van a tener que esperar a que salga, no puedo 'spoilear' (adelantar) mucho porque realmente estamos muy contentos y estamos cuidando mucho el material, no se lo contamos a nadie, a muy poca gente", advirtió.

El productor reveló cómo está Cazzu luego de la polémica ruptura con el padre de su hija: "La veo muy bien", dijo para luego dejar claro que le resultaba "incómodo" hablar sobre ella.

" No me gusta meterme en esos temas porque nada, soy muy reservado, bajo perfil", finalizó.

Aunque Cazzu está alejada de sus cuentas de redes sociales, en semanas recientes han salido a la luz algunas apariciones de ella desde Argentina.

De hecho, el pasado 10 de agosto estrenó el video de la canción 'Modo animal' junto al trapero uruguayo Mesita.