Ángela Aguilar

¿Nodal estaba con Cazzu cuando inició su noviazgo con Ángela Aguilar? La cronología de su romance

La incertidumbre sobre las causas que provocaron la ruptura entre Nodal y Cazzu continúan. Ahora que el cantante y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo, han surgido nuevas especulaciones que señalan él le habría sido infiel con la hija de Pepe Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ángela Aguilar se emocionaba así por Cazzu y la bebé de Nodal: "Voy a ser tía"

El 23 de mayo Christian Nodal y Cazzu anunciaron que tras casi dos años juntos y una hija en común, su relación había terminado, pero no dieron detalles sobre las causas que provocaron la ruptura ni la fecha en que dejaron de ser pareja.

Un día después del anuncio comenzaron las especulaciones de que el cantante y Ángela Aguilar estaban saliendo, debido a que una fanática de los exponentes de regional mexicano los fotografió al salir de un supermercado en Magnolia, Texas.

PUBLICIDAD

Tras semanas de rumores, el lunes 10 de junio Ángela y Nodal confirmaron que estaban juntos.

La cronología del romance de Ángela Aguilar y Nodal

Más sobre Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan
1 mins

Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos

El 10 de junio la pareja dio a conocer su noviazgo en exclusiva a la revista Hola! Américas.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", declaró Ángela.

Ahora que ya es oficial su romance, no queda claro si comenzó antes de la ruptura de Nodal y Cazzu.

Este 11 de junio en el programa 'Hoy Día' presentó un amoroso mensaje que Cazzu le dedicó a Christian para celebrar por adelantado el Día del Padre. La presentadora Andrea Meza aclaró que el intérprete de 'Botella tras botella' grabó esa entrevista el 8 de mayo, lo que indicaría que en ese momento todavía eran pareja.

"Mi amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre así que es muy especial. Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y, de parte de Inti y de mí, te mandamos un beso. Te amamos", finalizó. Nodal reaccionó enviándole besos: "Te amo, mi vida".

Así reaccionó Cazzu tras confirmarse la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar
Así reaccionó Cazzu tras confirmarse la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar
Imagen Mezcalent


El 18 de mayo, El Gordo y La Flaca transmitió una entrevista con el cantante en donde habló de Cazzu, pero se refirió a ella de una manera peculiar.

"Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano", dijo a Raúl de Molina, lo cual podría ser una pista de que ya no estaban juntos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la mañana de este 11 de junio, Karla Martínez dijo en Despierta América que Cazzu y Nodal terminaron desde hace "tres meses", lo que significaría que su ruptura habría sido en marzo. Además, de que Ángela y Christian comenzaron a salir "hace un mes", o sea en mayo, lo que se contradice con lo que declaró en mayo en los shows 'Hoy Día' y El Gordo y La Flaca.

"De buena fuente les podemos decir que Nodal y Cazzu terminaron su relación hace tres meses y que Ángela y Nodal comenzaron a salir aproximadamente hace un mes, retomando su romance que como dicen surgió en la pandemia, pero por cuestiones de la vida pusieron en pausa", dijo la presentadora del matutino de Univision.

Aunque las dudas y especulaciones sobre su romance continúan, Nodal aseveró la noche del 10 de junio en un video que su ruptura con Cazzu no se debió a terceras personas: "Jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente, a veces, el amor no funciona".

Sobre su noviazgo con Ángela señaló: " [Es] un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando", sentenció.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuParejasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD