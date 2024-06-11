¿Nodal estaba con Cazzu cuando inició su noviazgo con Ángela Aguilar? La cronología de su romance

Video Ángela Aguilar se emocionaba así por Cazzu y la bebé de Nodal: "Voy a ser tía"

El 23 de mayo Christian Nodal y Cazzu anunciaron que tras casi dos años juntos y una hija en común, su relación había terminado, pero no dieron detalles sobre las causas que provocaron la ruptura ni la fecha en que dejaron de ser pareja.

Un día después del anuncio comenzaron las especulaciones de que el cantante y Ángela Aguilar estaban saliendo, debido a que una fanática de los exponentes de regional mexicano los fotografió al salir de un supermercado en Magnolia, Texas.

Tras semanas de rumores, el lunes 10 de junio Ángela y Nodal confirmaron que estaban juntos.

La cronología del romance de Ángela Aguilar y Nodal

El 10 de junio la pareja dio a conocer su noviazgo en exclusiva a la revista Hola! Américas.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", declaró Ángela.

Ahora que ya es oficial su romance, no queda claro si comenzó antes de la ruptura de Nodal y Cazzu.

Este 11 de junio en el programa 'Hoy Día' presentó un amoroso mensaje que Cazzu le dedicó a Christian para celebrar por adelantado el Día del Padre. La presentadora Andrea Meza aclaró que el intérprete de 'Botella tras botella' grabó esa entrevista el 8 de mayo, lo que indicaría que en ese momento todavía eran pareja.

"Mi amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre así que es muy especial. Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y, de parte de Inti y de mí, te mandamos un beso. Te amamos", finalizó. Nodal reaccionó enviándole besos: "Te amo, mi vida".

El 18 de mayo, El Gordo y La Flaca transmitió una entrevista con el cantante en donde habló de Cazzu, pero se refirió a ella de una manera peculiar.

"Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano", dijo a Raúl de Molina, lo cual podría ser una pista de que ya no estaban juntos.

Sin embargo, la mañana de este 11 de junio, Karla Martínez dijo en Despierta América que Cazzu y Nodal terminaron desde hace "tres meses", lo que significaría que su ruptura habría sido en marzo. Además, de que Ángela y Christian comenzaron a salir "hace un mes", o sea en mayo, lo que se contradice con lo que declaró en mayo en los shows 'Hoy Día' y El Gordo y La Flaca.

"De buena fuente les podemos decir que Nodal y Cazzu terminaron su relación hace tres meses y que Ángela y Nodal comenzaron a salir aproximadamente hace un mes, retomando su romance que como dicen surgió en la pandemia, pero por cuestiones de la vida pusieron en pausa", dijo la presentadora del matutino de Univision.

Aunque las dudas y especulaciones sobre su romance continúan, Nodal aseveró la noche del 10 de junio en un video que su ruptura con Cazzu no se debió a terceras personas: "Jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente, a veces, el amor no funciona".