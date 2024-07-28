"Como los delincuentes": esto dice la nueva canción de Cazzu tras boda de Nodal y Ángela Aguilar

Video Esto hizo Cazzu mientras Nodal y Ángela Aguilar se daban el 'sí' en su sorpresiva boda

Cazzu reapareció musicalmente justo un día después de que su ex Christian Nodal se casó en México con Ángela Aguilar el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda en el estado de Morelos.

La argentina estrenó al día siguiente la canción 'Modo animal' en colaboración con Mesita, un famoso rapero uruguayo.

El tema ya causa revuelo y controversia pues hay quienes aseguran que algunas de las estrofas que canta la argentina serían supuestos dardos contra Nodal y su ahora esposa. Ella no menciona a la pareja de manera explícita.

Esto dice la letra de la nueva canción de Cazzu

La canción fue lanzada desde las plataformas digitales de Mesita. De hecho, Cazzu no hizo promoción de ella en Instagram, red social de la que decidió alejarse tras el escándalo del romance de Nodal y Ángela Aguilar.

En el canal de YouTube del artista uruguayo aparece el video con la letra del tema y hay una estrofa por parte de Cazzu que dice así:

" Como los delincuentes, nunca me va a importar lo que hable la gente. No puedo superar que la cama la partíamo' en dos. Que a las tres lo hicimos en el balcón y en cuatro destrozamos el sillón. Ay papi", dice la argentina.

Existe una parte más en donde ella menciona "yo soy tu bandida, tu bandolera", frase que algunos interpretan como lo que podría ser considerada una presunta indirecta a su ex, ya que él utilizó la palabra 'Forajido' para titular el disco que lanzó en 2022, año cuando inició el romance con ella.



Cazzu no hizo comentarios de manera inmediata tras la reacción que ha provocado su nueva canción entre algunos fans.

Tampoco hizo declaraciones inmediatas tras conocerse las nupcias de Nodal con Ángela Aguilar, las cuales se suscitaron justo dos meses después de que el mexicano confirmó su separación de la argentina y a 10 meses del nacimiento de Inti, la hija que procreó con ella.