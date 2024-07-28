Christian Nodal

"Como los delincuentes": esto dice la nueva canción de Cazzu tras boda de Nodal y Ángela Aguilar

Justo horas después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron de manera sorpresiva en México, la ex del cantante, Cazzu, estrenó una nueva canción que muchos aseguran podría ser una supuesta 'tiradera' en contra de los ahora recién casados. Esto dice la letra.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Esto hizo Cazzu mientras Nodal y Ángela Aguilar se daban el 'sí' en su sorpresiva boda

Cazzu reapareció musicalmente justo un día después de que su ex Christian Nodal se casó en México con Ángela Aguilar el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda en el estado de Morelos.

La argentina estrenó al día siguiente la canción 'Modo animal' en colaboración con Mesita, un famoso rapero uruguayo.

PUBLICIDAD

El tema ya causa revuelo y controversia pues hay quienes aseguran que algunas de las estrofas que canta la argentina serían supuestos dardos contra Nodal y su ahora esposa. Ella no menciona a la pareja de manera explícita.

Más sobre Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar preparan otra boda: él revela cuándo será la ceremonia religiosa
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar preparan otra boda: él revela cuándo será la ceremonia religiosa

Univision Famosos
Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones
1:00

Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones

Univision Famosos
Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”
1:00

Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Univision Famosos
Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal
0:57

Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona
1:00

Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona

Univision Famosos
Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro
0:53

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro

Univision Famosos
¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex
1:00

¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex

Univision Famosos
Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal
0:58

Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

Univision Famosos
Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio
1:11

Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio

Univision Famosos
Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición
2 mins

Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición

Univision Famosos

Esto dice la letra de la nueva canción de Cazzu

La canción fue lanzada desde las plataformas digitales de Mesita. De hecho, Cazzu no hizo promoción de ella en Instagram, red social de la que decidió alejarse tras el escándalo del romance de Nodal y Ángela Aguilar.

En el canal de YouTube del artista uruguayo aparece el video con la letra del tema y hay una estrofa por parte de Cazzu que dice así:

" Como los delincuentes, nunca me va a importar lo que hable la gente. No puedo superar que la cama la partíamo' en dos. Que a las tres lo hicimos en el balcón y en cuatro destrozamos el sillón. Ay papi", dice la argentina.

Existe una parte más en donde ella menciona "yo soy tu bandida, tu bandolera", frase que algunos interpretan como lo que podría ser considerada una presunta indirecta a su ex, ya que él utilizó la palabra 'Forajido' para titular el disco que lanzó en 2022, año cuando inició el romance con ella.


Cazzu no hizo comentarios de manera inmediata tras la reacción que ha provocado su nueva canción entre algunos fans.

Tampoco hizo declaraciones inmediatas tras conocerse las nupcias de Nodal con Ángela Aguilar, las cuales se suscitaron justo dos meses después de que el mexicano confirmó su separación de la argentina y a 10 meses del nacimiento de Inti, la hija que procreó con ella.

Video Pleitazo entre Nodal y Cazzu: ella le habría exigido miles de dólares para su hija
Relacionados:
Christian NodalCazzuÁngela AguilarBodas de famososCanción nuevaPolémicas de famososParejas de famososFamososCelebridadesSeparacionesCazzuPremios JuventudPremios Juventud 2024Canciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD