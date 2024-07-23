Cazzu habría pedido 135 mil dólares al mes para Inti, pero Nodal logró reducirlo a esta cantidad

Video Pleitazo entre Nodal y Cazzu: ella le habría exigido miles de dólares para su hija

Los rumores y especulaciones sobre una posible guerra entre Christian Nodal y Cazzu por Inti comienzan a acrecentarse.

Hace unos días surgió información que señala que la argentina no querría que su hija reciba la nacionalidad mexicana que le corresponde por derecho. Ahora, trasciende que la cantante habría solicitado una pensión mensual para su hija de miles de dólares.

¿Cuánto le pediría Cazzu a Nodal de pensión para Inti?

De acuerdo con información que el Diario de Nueva York publicó el 22 de julio, Julieta Cazzuchelli habría exigido a Christian Nodal "el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti".

Sin embargo, al cantante mexicano le habría parecida "exagerada la cantidad solicitada", por lo cual su equipo legal habría apelado y ganó la disputa logrando reducir considerablemente la cantidad a 7 mil dólares mensuales.

La periodista mexicana, Ana María Alvarado, retomó la información del Diario de Nueva York y comparó la presunta actitud de Cazzu con la que en su momento tuvo Marjorie de Sousa con Julián Gil, quien también le pidió miles de dólares de manutención para Matías.

"Se vio al estilo Marjorie de Sousa, digo, lo que pasó antes es otra cosa, el que le quedó mal fue Nodal, el que tiene que pagar la pensión es Nodal, pero pidió, ya sabes, como Marjorie de Sousa, hasta salmón, caviar para la niña y todo, y quería 2 millones 400 pesos (135 mil dórales)", dijo en 'Sale el sol' este 23 de julio.

Cazzu no querría que Inti sea mexicana

El 16 de julio trascendió que Cazzu se estaría negando a que su hija obtenga la nacionalidad mexicana que por derecho le corresponde al ser hija del cantautor.

De acuerdo con información de 'Chisme No Like', amigas cercanas a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, ventilaron que no quiere que la niña "sea mexicana".

"Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina", declaró Javier Ceriani.

Ni la argentina ni Nodal han dado declaraciones al respecto.