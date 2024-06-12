Cazzu no podría parar de llorar y Nodal le estaría pidiendo apoyo para que dejen de atacar a Ángela

Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

Desde que confirmaron ser novios, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado siendo atacados por supuestamente haber comenzado su romance mientras él aún era pareja de Cazzu.

El ‘hate’ ha sido tanto que el cantante salió a aclarar que la hija de Pepe Aguilar no fue la culpable de su separación de la argentina.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, dijo en un video para Instagram el 10 de junio.

Sin embargo, tras esas palabras, salió a la luz un nuevo reporte que ‘echaría por la borda’ la afirmación de que los artistas no traicionaron a la rapera.

Nodal habría “dejado” a Cazzu por Ángela Aguilar

Este 11 de junio, la creadora de contenido conocida como ‘Reina venenosa’ dio a conocer que presuntamente el intérprete de ‘Botella tras botella’ abandonó a la madre de su hija por Aguilar.

“La cosa está así: me informan que Nodal ya días antes lo notaban sospechoso y raro, obviamente Cazzu entendía que las cosas habían cambiado con la llegada de la bebé, que es obvio y normal que existan cambios”, relató en una historia de la red social.

La ‘influencer’ continuó asegurando que “de un día para otro”, alegadamente, él le dijo a la rapera “que está enamorado de otra y la dejó”.

“Julieta (Cazzu), así la menciona, le había pedido un collar a Nodal como el de él y él se lo regaló a la nueva (Ángela)”, sentenció.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación dos semanas después de que él anunció su separación de Cazzu. Imagen Cazzu/El Gordo y La Flaca/Instagram

De acuerdo con Karla Martínez, presentadora de Despierta América, la llamada ‘Nena trampa’ y el mexicano “terminaron su relación hace tres meses”.

Ella además puntualizó, todo presuntamente citando “de buena fuente”, que Christian y la ‘Princesa del regional’ “comenzaron a salir hace aproximadamente un mes”.

Hasta el momento, el compositor de 25 años no ha especificado en qué fechas terminó y empezó los amoríos con cada una.

¿Nodal le pidió apoyo a Cazzu para bien de Ángela Aguilar?

Ante las duras críticas que actualmente está recibiendo junto con Aguilar, Christian, según ‘Reina venenosa’, habría recurrido a la creadora de éxitos como ‘Mucha data’.

“Nodal le pidió a Julieta que saliera a hablar para que dejaran de atacar a Ángela, y que dijera que no había terceros en discordia, y que no habían terminado por eso”, sentenció al respecto.

Este miércoles, Cazzu sí rompió el silencio, pero sólo para sostener que está bien, “atravesando de la mejor manera posible”, y lamentó “la exposición mediática tan despiada” de la que es protagonista.

Cazzu rompió el silencio en medio de la controversia. Imagen Cazzu/Instagram

Cazzu estaría “llorando mucho” tras lo sucedido con Nodal

En cuanto a cómo se encontraría Cazzu luego de toda esta situación, la misma influencer aseveró que el panorama es negativo.

“Ella se encuentra supertriste puesto que no encuentra una razón y las fechas no le dan. No entiende en qué momento dice Nodal que se enamoró de la nueva (Ángela)”, mencionó.

“Me comentan que ella se encuentra muy depresiva, que no es fácil, que acaba de ser mamá, que llora mucho”, añadió.

Pese al mal instante que atraviesa, la estrella tendría optimismo: “Ella comenta que pronto saldrá de esta, que le tengan paciencia”.