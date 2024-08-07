Cazzu borra las fotos que quedaban de Nodal en Instagram, pero deja una que le gustó a Ángela

Video Preguntan a Nodal por Cazzu en plena luna de miel con Ángela Aguilar: así reacciona

A finales de mayo, Cazzu decidió eliminar de su cuenta de Instagram una gran parte de las fotografías en las que aparecía con Christian Nodal.

Dicha acción ocurrió inmediatamente después de que el sonorense anunciara el final de su relación mediante un mensaje individual en sus historias de la red social.

Sin embargo, la trapera no quitó de su ‘feed’ en ese momento todas las postales en las que salía con el cantante pues dejó, por ejemplo, algunas de los viajes que hicieron a Sevilla o París.

Las postales permanecieron ahí durante todo este tiempo, pese a que Nodal no sólo confirmó su romance con Ángela Aguilar al poco tiempo, sino que también se casó con ella.

Sin embargo, a casi 15 días de que los representantes del género regional mexicano se dieran el ‘Sí, acepto’, Cazzu finalmente borró las instantáneas de Christian que quedaban en la plataforma.

Los seguidores de la intérprete de ‘Mucha data’ se percataron de eso, por lo que no perdieron la oportunidad de felicitarla.

Cazzu dejó dos fotografías con Nodal

Cazzu puso acción para suprimir de sus ‘post’ las imágenes restantes de Christian Nodal, pero dejó dos y una de ellas es muy representativa.

La primera de ella, y quizá la más importante, es la foto que ella publicó para revelar el nacimiento de su hija, Inti, el 14 septiembre de 2023.

En la postal se muestran las manos del compositor de ‘Adiós amor’, la de la llamada ‘Nena trampa’ y la de la bebé.

Cabe señalar que este retrato cuenta con el ‘like’ de Ángela Aguilar, quien en algún momento aseveró que sería “la tía” de la pequeña.

Cazzu dejó esta fotografía que incluye a Nodal en su Instagram. Imagen Cazzu/Instagram

Los admiradores se han encargado de insistirle a la estrella de la música urbana para que la elimine: “Te falta esta”.

La segunda instantánea pertenece a un ‘carrusel’ que Julieta, nombre real de la artista, compartió el 30 de junio del año pasado, cuando aún estaba embarazada, y al que el cantautor colocó su ‘Me gusta’.

La novena imagen es una que muestra a Christian dentro de una alberca y mirando hacia el mar que está frente a él a lo lejos.

Cazzu no ha eliminado esta fotografía de Nodal de su cuenta de Instagram. Imagen Cazzu/Instagram

Cazzu retoma su vida pública

A poco más de dos meses de haber regresado a la soltería, Cazzu fue captada divirtiéndose la noche del sábado 3 de agosto.