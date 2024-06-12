Cazzu rompe el silencio tras el beso de Nodal y Ángela Aguilar: "La vida no es totalmente bella"

Video Nodal y Ángela Aguilar se dan su primer beso en la boca ante todos en medio de críticas por su romance

En medio de la atención mediática por la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la mañana de este 12 de junio Cazzu se hizo presente en redes sociales para dar a conocer su postura ante la situación.

La madre de Inti señaló sentirse "agobiada" por todo lo que ha provocado su ruptura con el cantante en los últimos días.

" Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa", escribió en un breve comunicado que publicó en Instagram.

Julieta Cazzuchelli dijo responsabilizarse por sus "elecciones y también de lo que no tengo control".

¿Cómo está Cazzu ante la polémica con Nodal?

La argentina señaló que está sobrellevando la situación y aprovechó para informar que se alejará de las redes sociales por un tiempo.

"Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera".

Finalizó su mensaje haciendo una reflexión sobre la vida y las situaciones que hay que enfrentar.

"La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas".

En una segunda historia agregó: "Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir" y puso punto final a su mensaje al agregar una fotografía en donde parece abrazando a su hija Inti.

Cazzu publica su sentir ante la polémica sobre su ruptura con Nodal. Imagen Cazzu/Instagram

El noviazgo de Nodal y Ángela Aguilar

El 23 de mayo Christian Nodal y Cazzu hicieron pública su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. Sin embargo, la polémica comenzó un día después cuando se hizo viral una fotografía del cantante y Ángela Aguilar en Texas. Desde entonces surgieron especulaciones de que estaban saliendo.