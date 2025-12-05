Christian Nodal

Nodal habría comenzado "a darle dinero” a Cazzu para manutención de Inti antes de su ruptura “definitiva”

Alex Rodríguez compartió en ¡Siéntese Quien Pueda! nueva información clave de la demanda del cantante a la argentina. Según el presentador, supuestamente el sonorense y la trapera llegaron a “un acuerdo” antes de separarse.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal demanda a Cazzu: esto pide el cantante sobre su hija Inti

Nuevos datos de los alegatos que Christian Nodal dio al presentar su demanda contra Cazzu debido a la manutención de la pequeña que comparten, Inti, han salido a la luz.

Fue este jueves cuando el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer que el sonorense interpuso una querella civil en el estado de Jalisco, en México, en “representación de su menor hija” el 4 de noviembre del año en curso.

PUBLICIDAD

Con base en los documentos, a los que tuvieron acceso, en la emisión detallaron que el cantante alega que ya le ha dado “más de 12 millones de pesos mexicanos”, unos 654 mil dólares, a la argentina “en un lapso de 13 meses”.

Nodal comenzó a darle pensión a Cazzu para Inti antes de su ruptura “definitiva”

Más sobre Christian Nodal

Cazzu reacciona a que exista una ‘Ley Cazzu’ tras supuesto calvario con su hija y Nodal
0:56

Cazzu reacciona a que exista una ‘Ley Cazzu’ tras supuesto calvario con su hija y Nodal

Univision Famosos
Nodal demanda a Cazzu: esto pide el cantante sobre su hija Inti
1:06

Nodal demanda a Cazzu: esto pide el cantante sobre su hija Inti

Univision Famosos
Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija: la acusa de supuesto fraude
3 mins

Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija: la acusa de supuesto fraude

Univision Famosos
Cazzu revela la música que escucha su hija Inti: ¿le pone canciones de Nodal?
0:54

Cazzu revela la música que escucha su hija Inti: ¿le pone canciones de Nodal?

Univision Famosos
Cazzu revela entre lágrimas que convenció a Inti de cumplirle un deseo: “Nunca me voy a olvidar”
2 mins

Cazzu revela entre lágrimas que convenció a Inti de cumplirle un deseo: “Nunca me voy a olvidar”

Univision Famosos
Tía de Ángela Aguilar la defiende de los ataques en redes: “Tiene el talento y la belleza”
1:03

Tía de Ángela Aguilar la defiende de los ataques en redes: “Tiene el talento y la belleza”

Univision Famosos
Los Aguilar así celebran el Día de Acción de Gracias y ¿Nodal manda mensaje a los 'haters'?
0:44

Los Aguilar así celebran el Día de Acción de Gracias y ¿Nodal manda mensaje a los 'haters'?

Univision Famosos
Hijo de Derbez aclara encuentro con Nodal y Ángela Aguilar y los supuestos celos del cantante
1:00

Hijo de Derbez aclara encuentro con Nodal y Ángela Aguilar y los supuestos celos del cantante

Univision Famosos
Cazzu lamenta el "morbo" de su encuentro con Belinda: "Tenemos más en común que un hombre"
0:52

Cazzu lamenta el "morbo" de su encuentro con Belinda: "Tenemos más en común que un hombre"

Univision Famosos
Belinda y Cazzu juntas, ¿qué hacía Nodal mientras sus exnovias se conocían?: así se dejó ver
2 mins

Belinda y Cazzu juntas, ¿qué hacía Nodal mientras sus exnovias se conocían?: así se dejó ver

Univision Famosos

Ahondando en el pleito legal, este viernes, Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, dio durante el show más información clave.

El conductor reveló que, según los papeles presentados a la autoridad, Christian Nodal “comenzó a darle dinero a Cazzu el día 6 de mayo”, de 2024.

Dicha fecha correspondería a un momento en el que el cantautor y la trapera todavía no se separaban de forma contundente.

El pasado agosto, en entrevista con Adela Micha, el intérprete de ‘Probablemente’ contó que atravesó un período de relación intermitente con la madre de su retoño.

“Para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes, el 8 [de mayo de 2024] fue la definitiva para mí”, recordó.

Él también puntualizó que inició su idilio con Ángela Aguilar tan sólo unos días después de eso, el 14 de mayo, cuando se dieron su primer beso tras una cita.

Así, considerando lo argumentado por el autodenominado ‘Forajido’ en su litigio, él ya habría llegado “a un acuerdo” con su ex, dijo Alex, sobre la cantidad que le pasaría para el sustento de Inti previo a romper.

Cazzu lanza inesperado mensaje en medio de la polémica

Hasta la fecha, ni Nodal ni Cazzu se han pronunciado al respecto de la batalla judicial en la que se enfrentan actualmente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta tarde la llamada ‘Nena trampa’ publicó en sus Historias de Instagram una imagen en la que se puede ver a una fanática.

La joven sostiene un letrero con una misiva dirigida a la nena que procreó con Christian: “¡Gracias Inti por regalarnos la mejor versión de Cazzu!”.

Video Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal
Relacionados:
Christian NodalCazzuInti González Cazzuchellidemandas a famososHijos de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX