Nodal habría comenzado "a darle dinero” a Cazzu para manutención de Inti antes de su ruptura “definitiva”

Video Nodal demanda a Cazzu: esto pide el cantante sobre su hija Inti

Nuevos datos de los alegatos que Christian Nodal dio al presentar su demanda contra Cazzu debido a la manutención de la pequeña que comparten, Inti, han salido a la luz.

Fue este jueves cuando el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer que el sonorense interpuso una querella civil en el estado de Jalisco, en México, en “representación de su menor hija” el 4 de noviembre del año en curso.

Con base en los documentos, a los que tuvieron acceso, en la emisión detallaron que el cantante alega que ya le ha dado “más de 12 millones de pesos mexicanos”, unos 654 mil dólares, a la argentina “en un lapso de 13 meses”.

Nodal comenzó a darle pensión a Cazzu para Inti antes de su ruptura “definitiva”

Ahondando en el pleito legal, este viernes, Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, dio durante el show más información clave.

El conductor reveló que, según los papeles presentados a la autoridad, Christian Nodal “comenzó a darle dinero a Cazzu el día 6 de mayo”, de 2024.

Dicha fecha correspondería a un momento en el que el cantautor y la trapera todavía no se separaban de forma contundente.

El pasado agosto, en entrevista con Adela Micha, el intérprete de ‘Probablemente’ contó que atravesó un período de relación intermitente con la madre de su retoño.

“Para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes, el 8 [de mayo de 2024] fue la definitiva para mí”, recordó.

Él también puntualizó que inició su idilio con Ángela Aguilar tan sólo unos días después de eso, el 14 de mayo, cuando se dieron su primer beso tras una cita.

Así, considerando lo argumentado por el autodenominado ‘Forajido’ en su litigio, él ya habría llegado “a un acuerdo” con su ex, dijo Alex, sobre la cantidad que le pasaría para el sustento de Inti previo a romper.

Cazzu lanza inesperado mensaje en medio de la polémica

Hasta la fecha, ni Nodal ni Cazzu se han pronunciado al respecto de la batalla judicial en la que se enfrentan actualmente.

Sin embargo, esta tarde la llamada ‘Nena trampa’ publicó en sus Historias de Instagram una imagen en la que se puede ver a una fanática.

La joven sostiene un letrero con una misiva dirigida a la nena que procreó con Christian: “¡Gracias Inti por regalarnos la mejor versión de Cazzu!”.