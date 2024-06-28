¿Nodal reconoce infidelidad? Lo que dijo en medio de su polémica por Ángela Aguilar y Cazzu

Video Esto cuestan los platillos del lujoso restaurante donde Nodal y Ángela comieron en París

Christian Nodal y Ángela Aguilar han continuado con sus compromisos laborales pese a la polémica que los envuelve por su relación, que se especula habrían comenzado cuando él aún estaba al lado de Cazzu.

El cantante de 25 años brindó recientemente una entrevista a la revista GQ en la que, entre otras, cosas habló de cómo compuso algunas de sus canciones más exitosas.

¿Christian Nodal aceptó que fue infiel?

Durante su conversación, difundida el 25 de junio, Christian Nodal habló de cómo surgió su tema ‘No te contaron mal’, que lanzó en el año 2018.

“La compuse en una cabaña de Tapalpa (en Jalisco, México). Recuerdo estar en mi etapa más rebelde. El regional estaba como muy encasillado, desde estéticamente hasta auditivamente…”, aseveró.

A su parecer, el ‘hit’ de su inspiración era “megaatrevido”, en parte, por la historia que narra: de un hombre que reconoce haber engañado a su novia.

“La letra trata básicamente como que, le fuiste infiel a tu pareja, pero ella te había sido infiel antes”, explicó al respecto.

“Ya ves que cuando alguien es infiel trata de ocultarlo. En esta canción no, es como: ‘Sí, no te contaron mal, o sea, fui un cabr…’”, agregó.

“Como que: ‘Si me vieron con una, sí, sí es verdad, sí esto, y el otro. Todo era verdad. No te contaron mal’”, concluyó.

El artista puntualizó que escribió la copla, junto con Edgar Barrera, pero no detalló si está basada en una anécdota personal.

Previo al estreno de esta melodía, Nodal entabló un breve romance con Estibaliz Badiola, en 2017. Según Infobae, lo suyo no prosperó debido a los compromisos laborales que él empezaba a tener.

Nodal niega que traicionara a Cazzu con Ángela Aguilar

Christian Nodal dio a conocer el final de su idilio con Cazzu el 23 de mayo. Sólo 18 días después, Ángela Aguilar confirmó que había iniciado un amorío con él.

Debido a los tiempos, usuarios de redes sociales y periodistas, como Flor Rubio, han entablado la duda de si la hija de Pepe Aguilar y el sonorense se involucraron pese a que él andaba con la argentina.

Para desmentir los rumores, el 10 de junio, el intérprete de ‘Botella tras botella’ hizo una declaración vía Instagram: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”.

Sin embargo, hasta el momento, la llamada ‘Nena trampa’, con quien él comparte a su bebé Inti, no se ha pronunciado para confirmar que Aguilar efectivamente no tuvo que ver con su separación.