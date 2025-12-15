Ángela Aguilar Ángela Aguilar afirma que quiere que su “lucha” contra el ciberacoso ayude a niñas y mujeres La cantante compartió emocionada un mensaje durante uno de sus conciertos. Ella ha dicho más de una vez que la afecta el ‘hate’ que recibe.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Ángela Aguilar sorprende con mensaje para sus ‘haters’ entre risas y en concierto: “Se las dedico”

Ángela Aguilar nuevamente se pronunció al respecto del ‘hate’ que ha estado recibiendo, principalmente, desde que destapó su relación con Christian Nodal.

La cantante aprovechó el escenario durante su concierto en San Diego, California, y habló al respecto de lo que ya no desea que suceda.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el ciberacoso?

En un video difundido en redes sociales por la reportera Nelssie Carrillo se puede apreciar el momento en el que Ángela Aguilar se muestra vulnerable ante el público.

“Y espero también que mi lucha le llegue también a las nuevas generaciones para que las niñas no enfrente tanto ciberacoso”, dijo.

“Que las mujeres sigan adelante, no importa qué digan de ti”, añadió ya con la voz entrecortada, ganándose el aplauso de los presentes.

“Porque esto lo enfrento yo, pero es para todas las que siguen, y gracias a ustedes que están aquí yo lo puedo enfrentar”, aseveró.

Como ha ocurrido en otros de sus shows, sus admiradores en el recinto, The Magnolia, empezaron a gritarle en demostración de su apoyo: “¡No estás sola!”.

Durante todos estos meses, la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ ha sido blanco de señalamientos por supuestamente haber comenzado su romance con Christian Nodal cuando él aún era pareja de Cazzu.

En más de una ocasión, el sonorense ha desmentido que su ahora esposa se haya involucrado en el idilio que sostenía con la argentina, mamá de su hija Inti.

Las palabras de Ángela llegan a días de que trascendiera que su marido alegadamente interpuso una demanda en contra de ‘La Jefa’ por temas relacionados con la manutención de su pequeña.

La polémica sigue a Ángela Aguilar

Si bien, Ángela Aguilar ha mantenido hermetismo en cuanto a diversas situaciones, la controversia la persigue.

Este fin de semana, por ejemplo, Nelssie dio a conocer que las hijas de Emiliano Aguilar acudieron, en compañía de su madre, a la presentación de su tía.

PUBLICIDAD

Casi de inmediato, el primogénito de Pepe Aguilar compartió un video en el que aseguró que él no tenía conocimiento de eso ya que no le avisaron.