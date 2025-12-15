Ángela Aguilar

Ángela Aguilar afirma que quiere que su “lucha” contra el ciberacoso ayude a niñas y mujeres

La cantante compartió emocionada un mensaje durante uno de sus conciertos. Ella ha dicho más de una vez que la afecta el ‘hate’ que recibe.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Video Ángela Aguilar sorprende con mensaje para sus ‘haters’ entre risas y en concierto: “Se las dedico”

Ángela Aguilar nuevamente se pronunció al respecto del ‘hate’ que ha estado recibiendo, principalmente, desde que destapó su relación con Christian Nodal.

La cantante aprovechó el escenario durante su concierto en San Diego, California, y habló al respecto de lo que ya no desea que suceda.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el ciberacoso?

En un video difundido en redes sociales por la reportera Nelssie Carrillo se puede apreciar el momento en el que Ángela Aguilar se muestra vulnerable ante el público.

“Y espero también que mi lucha le llegue también a las nuevas generaciones para que las niñas no enfrente tanto ciberacoso”, dijo.

Más sobre Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar estalla tras enterarse que "su hija estaba en el concierto de Ángela": esto dijo
0:56

Emiliano Aguilar estalla tras enterarse que "su hija estaba en el concierto de Ángela": esto dijo

Univision Famosos
Adamari López y Ángela Aguilar: la presentadora aclara si la cantante fue grosera con ella
1 mins

Adamari López y Ángela Aguilar: la presentadora aclara si la cantante fue grosera con ella

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar le hizo desplante? Adamari López revela detalles del encuentro que se hizo viral
0:54

¿Ángela Aguilar le hizo desplante? Adamari López revela detalles del encuentro que se hizo viral

Univision Famosos
Ángela Aguilar sorprende al exhibir a “la más encimosa” con su esposo Nodal: así reaccionó él
2 mins

Ángela Aguilar sorprende al exhibir a “la más encimosa” con su esposo Nodal: así reaccionó él

Univision Famosos
Adamari López rompe el silencio sobre su encuentro viral con Ángela Aguilar: ¿la trató mal?
2 mins

Adamari López rompe el silencio sobre su encuentro viral con Ángela Aguilar: ¿la trató mal?

Univision Famosos
Hija de Alfonso Cuarón se defiende de críticas por cantar: le aconsejan pedirle “clases a Ángela Aguilar”
2 mins

Hija de Alfonso Cuarón se defiende de críticas por cantar: le aconsejan pedirle “clases a Ángela Aguilar”

Univision Famosos
¿Hermana de Ángela Aguilar canceló compromiso de boda? Rumores señalan a Pepe y Nodal
1:07

¿Hermana de Ángela Aguilar canceló compromiso de boda? Rumores señalan a Pepe y Nodal

Univision Famosos
Mamá de Ángela Aguilar no se queda callada tras ataques contra su hija y comparte fuerte mensaje
0:48

Mamá de Ángela Aguilar no se queda callada tras ataques contra su hija y comparte fuerte mensaje

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra su cuñado cuando le dicen si anda “Nodaleando” con más tatuajes
0:49

Emiliano Aguilar arremete contra su cuñado cuando le dicen si anda “Nodaleando” con más tatuajes

Univision Famosos
Ángela Aguilar revela cómo sobrelleva las "cosas negativas": "No es tan importante"
0:59

Ángela Aguilar revela cómo sobrelleva las "cosas negativas": "No es tan importante"

Univision Famosos

“Que las mujeres sigan adelante, no importa qué digan de ti”, añadió ya con la voz entrecortada, ganándose el aplauso de los presentes.

“Porque esto lo enfrento yo, pero es para todas las que siguen, y gracias a ustedes que están aquí yo lo puedo enfrentar”, aseveró.

Como ha ocurrido en otros de sus shows, sus admiradores en el recinto, The Magnolia, empezaron a gritarle en demostración de su apoyo: “¡No estás sola!”.

Durante todos estos meses, la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ ha sido blanco de señalamientos por supuestamente haber comenzado su romance con Christian Nodal cuando él aún era pareja de Cazzu.

En más de una ocasión, el sonorense ha desmentido que su ahora esposa se haya involucrado en el idilio que sostenía con la argentina, mamá de su hija Inti.

Las palabras de Ángela llegan a días de que trascendiera que su marido alegadamente interpuso una demanda en contra de ‘La Jefa’ por temas relacionados con la manutención de su pequeña.

La polémica sigue a Ángela Aguilar

Si bien, Ángela Aguilar ha mantenido hermetismo en cuanto a diversas situaciones, la controversia la persigue.

Este fin de semana, por ejemplo, Nelssie dio a conocer que las hijas de Emiliano Aguilar acudieron, en compañía de su madre, a la presentación de su tía.

PUBLICIDAD

Casi de inmediato, el primogénito de Pepe Aguilar compartió un video en el que aseguró que él no tenía conocimiento de eso ya que no le avisaron.

“Yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela, lo hizo la mamá de mi hija […] cuando yo le dije que no hiciera eso”, declaró.

@famososunivision

¡Emiliano Aguilar asegura que si sus hijas fueron al concierto de su hermana Ángela, él no dio su autorización! 😧🫢 #EmilianoAguilar #ÁngelaAguilar #Concierto #Familia #Autorización Hijas DramaFamiliar Espectáculos Música Noticias Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora Social

♬ sonido original - Famosos - Famosos
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX