Cazzu reaparece en medio de la nueva ‘separación’ de Nodal y Ángela Aguilar

La argentina acudió a ver una puesta en escena, donde, trascendió, estuvo feliz y sonriente. Ella se ha mantenido alejada de redes sociales debido a la controversia por su separación de Christian, quien de inmediato empezó una relación con Ángela.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Dayana Alvino.
Cazzu reapareció públicamente tras mantenerse apartada de las plataformas sociales debido a la controversia en la que ha estado involucrada debido a la relación de su ex, Christian Nodal, con Ángela Aguilar.

Fue el pasado 12 de junio cuando la argentina emitió una declaración en sus historias de Instagram asegurando que le era “agobiante ser noticia” a causa de su rompimiento con el sonorense.

“Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé…”, indicó.

Desde entonces, ha salido a la luz alguna que otra imagen de la también compositora, como a inicios de julio, cuando la ‘stylist’ Paola Vernal difundió una fotografía del ‘arreglito’ que le hizo.

Cazzu luce sonriente tras polémica por Nodal y Ángela Aguilar

Ahora ha sido su bailarina, Ampi Peña, quien compartió en su perfil de la mencionada aplicación una instantánea de la artista.

El retrato fue capturado el domingo 21 de julio pues la intérprete de ‘Mucha data’ acudió a la puesta en escena ‘Sex’, donde su colaboradora participa.

“Vino ella, Cazzu, que tanto adoro, a ver este ‘show’ incre y yo más que feliz”, escribió encima de la postal, en la que la estrella de la música aparece sonriendo.

Cazzu asistió a ver la obra de teatro 'Sex'.
Cazzu asistió a ver la obra de teatro 'Sex'.
Imagen Ampi Peña/Instagram

Por su parte, el dramaturgo José María Muscari, que está a cargo de la obra, igualmente subió a su ‘feed’ una foto en la que sale con la llamada ‘Nena trampa’.

Cazzu con José María Muscari.
Cazzu con José María Muscari.
Imagen José María Muscari/Instagram

Para esta salida, la ex de Nodal optó por utilizar un ‘total black outfit’, compuesto de mini vestido, chamarra larga de cuero y botas altas.

En un clip, colgado en X, se puede observar a Cazzu sentada en una mesa dentro del teatro, feliz y aplaudiendo junto con el resto del público.

Cazzu reaparece luego de que Nodal y Ángela Aguilar se volvieran ‘papás’

La reaparición de Cazzu se da a días de que Christian y Ángela Aguilar se convirtieran en ‘padres’ luego de sólo meses de noviazgo.

El 1 de julio, el cantautor de ‘Adiós amor’ reveló que en su vida hay un nuevo cachorrito, a quien puso por nombre Chichí.

Posteriormente, le creó al perrito una cuenta en Instagram que únicamente tiene como ‘amigos’ a la pareja, lo que no pasó desapercibido para los internautas.

“Sólo sigue a mamá y papá”, apuntó una usuaria en reacción a una imagen, y el canino le dio ‘like’, confirmando que Nodal y el retoño de Pepe Aguilar son sus ‘padres’.

Actualmente, los artistas están separados ya que cada uno está cumpliendo diversos compromisos laborales. Él está en Europa y ella en Estados Unidos, según han informado.

Nodal con su perrito Chichí, a quien comparte con Ángela Aguilar.
Nodal con su perrito Chichí, a quien comparte con Ángela Aguilar.
Imagen Christian Nodal/Instagram
