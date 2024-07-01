Christian Nodal

¿Nodal y Ángela Aguilar ya son ‘papás’? El cantante presume nuevo integrante de su familia

El cantante apareció con el que sería el ‘bebé’ que comparte con su pareja. En el pasado, él adoptó ‘hijos’ con Belinda, quien fue su prometida.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya dejaron claro que las críticas por su relación no les interesan dejándose ver muy amorosos en redes sociales.

Luego de pasar varias semanas juntos viajando por diferentes partes del mundo, los cantantes ahora están apartados físicamente, pues ella regresó a Estados Unidos para cumplir sus compromisos laborales.

Sin embargo, antes de distanciarse parece que la pareja tomó una importante decisión que reforzaría su vínculo.

¿Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en ‘papás’?

Este lunes 1 de julio, fue Christian Nodal el que dio a conocer que en su vida hay un nuevo cachorrito, quien ahora lo acompaña en su ‘tour’.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que se aprecia al animalito recostado en sus piernas.

“Gracias por un fin de semana pa’l cora. ¡Zúrich, Londres y París, los amo y espero verlos pronto!”, escribió encima de la postal.

En una segunda instantánea, él se mostró cargando al perrito y hasta reveló su nombre, Chichí, cuando aseguró que ambos están “listos” para el público de España.

Nodal presumió a su cachorro, Chichí.
Nodal presumió a su cachorro, Chichí.
Imagen Christian Nodal/Instagram

El cantautor aún no ha aclarado si comparte a la mascota con Ángela Aguilar, quien se ha declarado fanática de los caninos.

En entrevista con Glamour México, ella confesó que tiene “17 perros”, con los que le “encanta estar” en su casa “leyendo un libro”.

Nodal ya tenía ‘perrhijos’

Esta no sería la primera vez que el cantautor adopta un cachorro junto a una novia, pues lo hizo con Belinda, con la que terminó en febrero de 2022.

En enero de 2021, él dio a la bienvenida con un tuit a Cuatro, un chihuahueño que apareció para darles felicidad después de que la actriz sufriera la pérdida de Gizmo, que era de la misma raza.

Nodal dio la bienvenida a Cuatro a su "familia" con Belinda.
Nodal dio la bienvenida a Cuatro a su "familia" con Belinda.
Imagen Christian Nodal/Twitter

Unos meses más tarde, en junio, ellos igualmente acogieron a Blu, quien esa vez fue presentado por la estrella pop en la plataforma digital.

Luego de su truene con Nodal, la protagonista de ‘Cómplices al rescate’, que puedes ver aquí en ViX, evidenció que Cuatro se quedó a su lado.

