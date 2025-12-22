Cazzu

Cazzu se presume “rica” tras demanda de Nodal en la que pide no darle la manutención de Inti a ella

La cantante argentina publicó una reveladora imagen en sus Historias de Instagram a días de que se confirmara que se aceptó el proceso legal que el sonorense entabló en su contra por la pensión alimenticia de su hija en común.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte

Cazzu acaba de compartir una reveladora imagen a días de que se confirmara que ya fue admitida la demanda que su ex, Christian Nodal, entabló en su contra.

El pasado 18 de diciembre, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, explicó a Despierta América que el juez “sí aceptó” el proceso legal “al considerar que sí existen elementos legales para ello”.

PUBLICIDAD

El funcionario detalló que el sonorense está pidiendo en la querella tres cosas relacionadas con la hija que comparte con la argentina, Inti.

“Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para, desde luego, mantener ese lazo afectivo”, declaró.

“Y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio”, agregó.

Más sobre Cazzu

Magistrado confirma que la demanda de Nodal fue admitida en Jalisco ¿Cazzu ya fue notificada?
2 mins

Magistrado confirma que la demanda de Nodal fue admitida en Jalisco ¿Cazzu ya fue notificada?

Univision Famosos
Cazzu celebra su cumpleaños con tremendo fiestón y atrevido look: video
0:40

Cazzu celebra su cumpleaños con tremendo fiestón y atrevido look: video

Univision Famosos
Ángela Aguilar afirma que quiere que su “lucha” contra el ciberacoso ayude a niñas y mujeres
2 mins

Ángela Aguilar afirma que quiere que su “lucha” contra el ciberacoso ayude a niñas y mujeres

Univision Famosos
¿Nodal será investigado por entregar dinero en efectivo a Cazzu para su hija? Aclaran la situación
2 mins

¿Nodal será investigado por entregar dinero en efectivo a Cazzu para su hija? Aclaran la situación

Univision Famosos
Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte
1:03

Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte

Univision Famosos
Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti
2 mins

Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti

Univision Famosos
Nodal entrega propuesta de acuerdo con Cazzu respecto a su hija: se verían “cara a cara”
0:57

Nodal entrega propuesta de acuerdo con Cazzu respecto a su hija: se verían “cara a cara”

Univision Famosos
Cazzu se muestra como nunca viajando con su hija tras demanda de Nodal: video
0:45

Cazzu se muestra como nunca viajando con su hija tras demanda de Nodal: video

Univision Famosos
Nodal habría comenzado "a darle dinero” a Cazzu para manutención de Inti antes de su ruptura “definitiva”
2 mins

Nodal habría comenzado "a darle dinero” a Cazzu para manutención de Inti antes de su ruptura “definitiva”

Univision Famosos
Cazzu reacciona a que exista una ‘Ley Cazzu’ tras supuesto calvario con su hija y Nodal
0:56

Cazzu reacciona a que exista una ‘Ley Cazzu’ tras supuesto calvario con su hija y Nodal

Univision Famosos

Álvarez Pulido puntualizó que la trapera será notificada de esta acción procesal que enfrentará en México hasta 2026.

Cazzu se presume “rica” y “famosa”

Si bien, hasta el momento Cazzu no se ha pronunciado públicamente acerca de este procedimiento judicial que Nodal comenzó, sí hizo una curiosa publicación.

Este 22 de diciembre, la intérprete de ‘Mucha data’ ‘posteó’ en sus Historias de Instagram una imagen en la que se puede ver su fotografía.

“Rica, Latina y Famosa”, se lee encima de su postal.

Se trata de una promoción a la ‘playlist’ de la plataforma de música Spotify en la que está incluida junto con otras artistas.

Cazzu se presume "rica, latina y famosa".
Cazzu se presume "rica, latina y famosa".
Imagen Cazzu/Instagram

La disputa por supuesto dinero entre Cazzu y Nodal

A inicios de agosto pasado, Cazzu aseguró a medios como Despierta América que no tenía un convenio con Nodal sobre la manutención de Inti.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, enunció.

En respuesta, el equipo de abogados del sonorense lanzó un comunicado en el que afirmó que su cliente le ha dado a la mamá de su retoño “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”.

PUBLICIDAD

A esto, la llamada ‘Jefa’ reaccionó dejando entrever que no recibió esas cantidades: “Que me digan a dónde se fueron [los millones]”.

Según se informó en ¡Siéntese Quien Pueda!, en los papeles de la demanda el cantautor aseveró que, desde su separación, le ha dado a Julieta alrededor de 700 mil dólares.

Relacionados:
CazzuChristian NodalPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX