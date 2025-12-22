Cazzu Cazzu se presume “rica” tras demanda de Nodal en la que pide no darle la manutención de Inti a ella La cantante argentina publicó una reveladora imagen en sus Historias de Instagram a días de que se confirmara que se aceptó el proceso legal que el sonorense entabló en su contra por la pensión alimenticia de su hija en común.



Cazzu acaba de compartir una reveladora imagen a días de que se confirmara que ya fue admitida la demanda que su ex, Christian Nodal, entabló en su contra.

El pasado 18 de diciembre, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, explicó a Despierta América que el juez “sí aceptó” el proceso legal “al considerar que sí existen elementos legales para ello”.

El funcionario detalló que el sonorense está pidiendo en la querella tres cosas relacionadas con la hija que comparte con la argentina, Inti.

“Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para, desde luego, mantener ese lazo afectivo”, declaró.

“Y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio”, agregó.

Álvarez Pulido puntualizó que la trapera será notificada de esta acción procesal que enfrentará en México hasta 2026.

Cazzu se presume “rica” y “famosa”

Si bien, hasta el momento Cazzu no se ha pronunciado públicamente acerca de este procedimiento judicial que Nodal comenzó, sí hizo una curiosa publicación.

Este 22 de diciembre, la intérprete de ‘Mucha data’ ‘posteó’ en sus Historias de Instagram una imagen en la que se puede ver su fotografía.

“Rica, Latina y Famosa”, se lee encima de su postal.

Se trata de una promoción a la ‘playlist’ de la plataforma de música Spotify en la que está incluida junto con otras artistas.

Cazzu se presume "rica, latina y famosa". Imagen Cazzu/Instagram

La disputa por supuesto dinero entre Cazzu y Nodal

A inicios de agosto pasado, Cazzu aseguró a medios como Despierta América que no tenía un convenio con Nodal sobre la manutención de Inti.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, enunció.

En respuesta, el equipo de abogados del sonorense lanzó un comunicado en el que afirmó que su cliente le ha dado a la mamá de su retoño “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”.

A esto, la llamada ‘Jefa’ reaccionó dejando entrever que no recibió esas cantidades: “Que me digan a dónde se fueron [los millones]”.