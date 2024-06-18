Ángela Aguilar se defiende de críticas por relación con Nodal: “No me cases y no me embaraces”

Video Ángela Aguilar habla de la supuesta boda y muestra su tatuaje con las iniciales de Nodal

Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su relación con Christian Nodal en medio de los múltiples rumores y señalamientos que los rodean.

Tras el pasado 10 de junio, cuando confirmaron su relación, de la pareja se ha dicho no sólo que habrían traicionado a Cazzu, ex del cantante, sino también que supuestamente ya se casaron y que hasta esperarían un hijo.

Pese a las especulaciones, ellos habían guardado hermetismo mientras continuaban viajando a diferentes países de América Latina, donde el sonorense ha ofrecido conciertos, y disfrutando su compañía.

Sin embargo, el retoño de Pepe Aguilar finalmente concedió la primera entrevista en la que habló de lo que está sucediendo.

Ángela Aguilar afirma que no contará su “verdad”

Ángela Aguilar conversó con la revista Quién al respecto de su romance con Nodal y aseveró que, al menos por ahora, no explicará cómo es que en realidad surgió.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”, dijo.

“Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, agregó.

La cantautora de ‘Mis amigas las flores’ puntualizó la razón por la que prefiere mantenerse reservada en cuanto al tema.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo”, aseguró.

“Yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, explicó.

Además, confesó: “En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo”.

“Es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, sumó.

Ángela Aguilar pide que no los “crucifiquen”

La joven intérprete dejó claro que está consciente de las murmuraciones, pero se siente tranquila, según el medio.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio”, mencionó.

“Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, añadió.

Ella inclusive hizo una petición: “Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

¿Ángela Aguilar niega estar casada con Nodal y embarazada de él?

Hace una semana, la periodista Maxine Woodside reveló que presuntamente Ángela Aguilar y Nodal celebraron una boda en Roma, Italia, en la que Pepe Aguilar “estuvo presente”.

La sospecha de que eso sería cierto aumentó cuando fanáticas de los artistas relataron, y mostraron fotografías de que a él se lo encontraron a las afueras de una tienda de vestidos de novia.

Debido a eso, la presentadora Flor Rubio, de ‘Venga la alegría’, dio a conocer que alegadamente los compositores estaban ya en espera de su primer bebé y su compañero, Ricardo Casares, indicó que sería por ese motivo si se unieron en matrimonio.

No obstante, la ‘Princesa del regional mexicano’ sentenció en su declaración para la Revista Quién cuando fue cuestionada "sobre las cualidades de la relación de sus papás que aplica en su relación": “No me cases y no embaraces todavía, por favor”.

“Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, recalcó.