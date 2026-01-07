Christian Nodal Nodal habla de sus propósitos para este año: ¿boda con Ángela Aguilar y convivir con Inti? El cantante habló de los objetivos que tiene para este 2026. En noviembre, su esposa reveló que planean casarse por la iglesia.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Ángela Aguilar cachetea a Nodal y la reacción de él es fuerte e inesperada: video

Christian Nodal compartió cuáles son los propósitos que tiene para este año 2026, en el que ya se ha dejado ver muy feliz con Ángela Aguilar.

Este 3 de enero, Caracol Televisión publicó una parte de la entrevista que le realizó al cantante, quien habló de sus objetivos.

PUBLICIDAD

“Para 2026 quiero hacer un álbum que rompa, que rompa duro. Quiero hacer muchos duetos, he dejado de hacer muchos duetos”, declaró.

“Quiero dedicarme 100 % a sacar un álbum que traiga arte, que traiga cultura, que traiga un documental también de cómo se hace la música”, agregó.

En el plano personal, el compositor anhela: “Tener una casa en la playa, creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar, quiero aprender a pescar, me gustaría tomar clases de canto”.

En esta oportunidad el sonorense no se refirió a su próxima boda religiosa con Ángela ni a la situación que atraviesa con la hija que procreó con Cazzu, Inti.

Sin embargo, cabe resaltar que dicha conversación para el canal colombiano se grabó desde el pasado mes de septiembre, cuando visitó dicho país.

¿Cuándo se casarán Nodal y Ángela Aguilar por la iglesia?

Fue en noviembre de 2025 cuando Ángela Aguilar reveló a sus fanáticos que se “va a casar en mayo” próximo “por la iglesia” con Nodal.

Por su parte, días después, el cantautor reveló a ¡Siéntese Quien Pueda! que le agradaría que la celebración sea “bien mexicanota” y que probablemente será en Zacatecas.

¿Nodal ha visto a Inti?

En agosto, Cazzu dio a entender que Nodal no se había reunido con su pequeña Inti desde finales de mayo de 2025.

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, contestó al ser cuestionada por medios como Despierta América.

Para diciembre, ‘Ventaneando’ dio a conocer que Christian entabló una demanda en contra de la argentina debido a temas de la manutención de su retoño.

PUBLICIDAD

Sus abogados aseguraron en un comunicado que él supuestamente ha dado “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos” a la artista, quien lo negó.