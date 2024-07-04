Cazzu reaparece tras escándalo con Nodal: sorprende con arreglitos estéticos en el rostro

Video ¿Cazzu envió comunicado confirmando nuevo embarazo de Nodal? Lo que se sabe

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, reapareció luego de semanas alejada de las redes sociales tras su ruptura con Christian Nodal.

La trapera argentina sorprendió al aparecer con una renovada imagen luego de someterse a un tratamiento estético, cuyo único objetivo era definir sus cejas y realizarse un lifting de pestañas.

La renovada apariencia de la Nena Trampa fue expuesta por la Stylist Paola Vernal, quien a través de Instagram mostró el paso a paso de las técnicas que utilizó para darle luz al rostro de la cantante.

“Nuevas cejitas y pestañas para Cazzu. Siempre contenta de vernos”, escribió el 2 de julio.

La stylist, que desde hace cuatro años se encarga del arreglo personal de Cazzu, mostró el resultado final de su trabajo por medio de una fotografía, que dio muestra de cómo luce la cantante a poco más de un mes de su ruptura con Christian Nodal.

Así se ve Cazzu tras arreglitos en el rostro. Imagen Paola Vernal / Instagram

La polémica ruptura de Cazzu y Nodal

Aunque la relación de Christian Nodal y Cazzu terminó en aparentes buenos términos, su ruptura se vio envuelta en la polémica luego de que, 18 días después, el intérprete de ‘Cazzualidades’ confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar, desatando especulaciones de infidelidad.

En medio de la atención mediática que desató la confirmación de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, La Jefa declaró que se alejaría de las redes, poniendo como prioridad a su hija Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa", escribió en un breve comunicado que publicó en Instagram el 12 de junio.

Incluso, aseveró que se sentía con la necesidad de comunicar que estaba bien, “atravesando de la mejor manera posible” la situación, por lo que elegía “alejarse un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera”.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, enfatizó la mamá de Inti.