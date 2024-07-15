Christian Nodal

‘Bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar reacciona cuando mencionan a la hija del cantante con Cazzu

El ‘perrhijo’ de Nodal y Ángela ya tiene cuenta oficial de Instagram. Desde ahí, el cachorrito ‘reaccionó’ cuando una usuaria hizo referencia a Inti, la pequeña que el cantante procreó con Cazzu.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Ángela Aguilar hace su primer viaje con la familia de Nodal: así conviven en España

Christian Nodal y Ángela Aguilar han presumido en redes sociales que se convirtieron en ‘padres’ de un cachorrito llamado Chichí.

Fue el pasado 1 de julio cuando el cantante presentó al nuevo integrante de su ‘familia’ con la hija de Pepe Aguilar, de quien actualmente se encuentra separado debido a sus respectivos compromisos laborales.

Aunque había guardado silencio al respecto, este 14 de julio la artista compartió un ‘post’ desde la cuenta oficial en Instagram del animalito, que incluye una fotografía de él frente a un avión.

Ella reaccionó a la imagen que anunció la llegada del perrito a la Toscana, en Italia, con tres emojis de corazón rosa.

El perfil de Chichí en la plataforma digital por el momento únicamente es seguidor de Nodal y Ángela, lo que no pasó desapercibido para los internautas.

“Sólo sigue a mamá y a papá”, escribió una usuaria, y el canino dio ‘like’ a ese comentario y respondió con un emoticón de carita enamorada.

Ángela Aguilar presume a su 'bebé' con Nodal.
Ángela Aguilar presume a su 'bebé' con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Hola Soy Chichí/Instagram

‘Bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar reacciona ante mención de hija del cantante

Otro de los mensajes ante los cuales Chichí colocó un ‘Me gusta’ se trató de uno en el que se hizo referencia a Inti, la pequeña que Nodal procreó con su ex, Cazzu.

“Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro”, se lee en el texto dirigido al intérprete de ‘Adiós amor’. “Y no es nada en contra de la perrita. Sólo no es justo”, aclaró.

'Bebé' de Nodal y Ángela Aguilar reaccionó a un comentario en el que hacen referencia a la hija del cantante con Cazzu.
'Bebé' de Nodal y Ángela Aguilar reaccionó a un comentario en el que hacen referencia a la hija del cantante con Cazzu.
Imagen Hola Soy Chichí/Instagram

A finales del mes de mayo, luego de anunciar su separación de la rapera argentina, Christian eliminó de su ‘feed’ de Instagram todas las fotografías que tenía de su niña.

Desde entonces él únicamente le ha dedicado una historia a Inti, esto con motivo del Día del Padre el 16 de junio.

“Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre”, anotó para acompañar una serie de postales en las que sale con ella.

En la red social, Cazzu ha dado a conocer que su retoño está viviendo actualmente bajo su custodia; sin embargo, no ha dicho si Nodal la ha visitado.

Nodal habla así de su ‘perrhijo’ con Ángela Aguilar

El pasado 3 de julio, Nodal concedió una entrevista a ‘La KW’ en la que habló de Chichí, su ‘perrhijo’ con Ángela Aguilar.

“Ayer fue el primer día que dormí con él y nunca me había pasado que una mascota, o sea, se acurrucaba conmigo, y luego me levantaba, y no se dormía hasta que yo volvía a la cama”, dijo.

“Va a ser un gran compañero de vida”, sentenció. “Tenía un montón sin tener mascota y creo que necesito esa compañía, ese compañero que no te juzga ni sabe quién eres, nada más te ama”.

Christian Nodal con su perrito Chichí.
Christian Nodal con su perrito Chichí.
Imagen Christian Nodal/Instagram
