Cazzu habría tomado drástica decisión tras comunicado de Nodal: su mamá se reuniría con sus exsuegros
Cazzu ya estaría enterada del comunicado donde Christian Nodal la contradice y habría tomado drástica decisión que involucraría a su madre, a su hija y a los papás de su ex.
Cazzu habría tomado drástica decisión tras comunicado de Christian Nodal. Su mamá, Mariana Quiroz, y su hija Inti, estarían por reunirse con sus exsuegros en Guadalajara en medio de la polémica.
Según reportes del presentador Javier Ceriani, la argentina habría tomado esta decisión luego de que el esposo de Ángela Aguilar, a través de su equipo legal, asegurara que sí “ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas” como padre.
“Me acaban de informar que Cazzu ya está enterada del comunicado de Nodal”, declaró en su canal de YouTube este 15 de octubre.
“En este mismo instante se está trasladando hacia Guadalajara…”, dijo. “Se ha tomado la determinación, después de tantos problemas, tantas amenazas de Nodal y de tanto revuelo que se armó que (…) la mamá de Julieta, junto con la niña Inti, se van a vivir a la casa de los papás de Jaime González y Cristy Nodal, los padres de Nodal”, agregó.
“Después del comunicado de Nodal se ha tomado esa determinación (…) Inti y su abuela se están trasladando al rancho de Jaime González y Cristy Nodal a Guadalajara”, sentenció sin dar más detalles.
Nodal contradice versión de Cazzu
Este 15 de octubre, Christian Nodal desmintió, a través de su representante legal, el abogado César Muñoz, la versión de Cazzu, quien previamente había declarado que no se le permitía a su hija salir de Argentina.
“Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, declaró.
Además, alegó que el cantante, en referencia a la manutención de Inti, ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.
El comunicado concluye con el deseo expreso de Nodal de encontrarse con su hija, ahora que ésta se encuentra en México con Cazzu.
“Mi representado me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”.