Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Video ¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Christian Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro rosa” a Ángela Aguilar por su cumpleaños número 22.

Según reportes de la periodista Adri Toval, el cantante habría sorprendido a su esposa con un diseño exclusivo del joyero Braggao, quien apenas en septiembre pasado diseñó la nueva hebilla del ‘mariacheño’.

PUBLICIDAD

“Según se ha revelado, esta lujosa pieza habría sido entregada a Ángela Aguilar desde el mes de agosto, aunque ella decidió lucirlo por primera vez durante su cumpleaños en honor a una fecha tan especial”, dijo el 10 de octubre en su canal de YouTube.

Este sería el regalo que Nodal habría dado a Ángela Aguilar por su cumpleaños. Imagen El Gordo Aguilar / Instagram

Nodal habría organizado fiesta de Ángela

La comunicadora también señaló que, además de esta pieza, Christian Nodal habría estado involucrado en los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar, que supuestamente tuvo “un código de vestimenta llamado Allen White”.

“Se dice que Nodal estuvo involucrado de principio a fin en la organización de esta fiesta para su esposa (…) tanto que el chef personal del cantante (…) fue el que hizo todo el menú, pero quien lo organizó, quien tuvo la idea, detalle a detalle fue Nodal”, refirió.

Lo que se sabe del supuesto regalo de Nodal a Ángela Aguilar

Aunque no está claro si la pieza bañada en oro rosa fue el regalo que Nodal le dio a Ángela Aguilar por su cumpleaños, en agosto pasado, el joyero Braggao compartió en sus redes sociales detalles de la joya.

“No cualquiera lleva estas rosas. Este pulso no es un simple adorno, es un jardín forjado en oro rosa y coronado con diamantes. Una pieza que combina el romanticismo de la flor con la fuerza del metal precioso. Hecha para quienes entienden que el detalle también puede imponer respeto. Un símbolo que florece con poder”, se lee en la descripción de las imágenes.

Los detalles de la exclusiva joya bañada en oro rosa. Imagen Braggao / Instagram



Esta joya sería la misma con la que Ángela Aguilar se dejó ver en la fotografía que se compartió desde la cuenta de Instagram de ‘El Gordo Aguilar’, en la que la joven cantante aparece con Nodal y el pug de Pepe Aguilar.