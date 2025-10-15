Nodal desmiente a Cazzu y la acusa de "mentir" y "dañar" a su hija con sus declaraciones

Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Christian Nodal, a través de su representante legal, el Abogado César Muñoz, emitió una aclaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".

Nodal afirma cumplir con sus obligaciones económicas para Inti

La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa". Se asegura que el cantante ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.

Nodal niega que los permisos de viajes para su hija sean "unilaterales"

Respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, se desmiente que los permisos hayan sido "unilaterales". El representante legal señala que Nodal "nunca se ha negado a otorgarlos", incluso cuando supuestamente las solicitudes se han realizado sin la debida anticipación.

Nodal acusa a Cazzu de violar confidencialidad y de "dañar a la menor"

Una de las principales acusaciones de la defensa de Nodal se centra en la divulgación de información legal confidencial. El cantante lamenta que la madre de la menor haya hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevaron a cabo en los últimos meses.

El abogado recalca que estos son "procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina", y su divulgación pública constituye "una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".

La representación legal también hizo un llamado a no difundir información falsa o unilateral, indicando que el uso de temas familiares para generar polémica, bajo el pretexto de "concientizar", y el recurso a la "mentira" o "versiones distorsionadas", "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".

Se subraya que la difusión de versiones contrarias a la verdad "solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija".

Nodal desea ver a su hija y hace anuncio sobre Inti

Nodal ha expresado que su mayor deseo es "ver y convivir con su hija". No obstante, las gestiones para la comunicación y acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal, según el comunicado.

El Abogado Muñoz reveló que, desde la llegada de la menor a México, ha contactado personalmente a la abogada de la madre, Soledad Lizardo, proponiéndole "una propuesta formal de convivencia", sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.

Finalmente, el comunicado informa la intención de Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija. Este deseo, asevera, ya había sido expresado previamente, pues Nodal "considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana", con el fin de que ella pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que esto representa.

"Christian Jesús González Nodal reafirma su compromiso como padre, su apego total a la Ley y su prioridad absoluta: el bienestar y la protección de su hija".

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal y su hija Inti?

Sobre la manutención de su hija Inti, Cazzu afirmó el pasado 11 de agosto para Despierta América que no la consideraba "justa", porque los gastos son elevados.

En cuanto a los permisos para viajes, a inicios de septiembre Cazzu dijo que Inti no podía viajar a su lado, fuera de su natal Argentina, debido a que Christian Nodal no había otorgado la autorización legal necesaria.

El pasado 14 de septiembre la cantante comentó que había logrado resolver la situación.

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo dan”, contó.

“Pero sí, imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso”, manifestó, presumiblemente refiriéndose a la negativa de Christian.

Acerca de la convivencia entre Nodal y su hija, afirmó: “Vamos a ver. No, no. Él sabe que eso puede hacerlo”, enunció sin ahondar en cuándo podría concretar ese posible encuentro.

“Su comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, pues veremos”, manifestó.

Presuntamente, Christian no ha convivido con su primogénita desde mayo, cuando pasó unas horas a su lado ya que vino a la Ciudad de México con su madre.