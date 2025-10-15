Christian Nodal

Nodal afirma que da “millones” a Cazzu para su hija tras ser acusado de pasarle “mísera” cantidad

El cantante aseguró que aporta para la manutención de su hija “mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”; sin embargo, él ha sido señalado de presuntamente pasarle a su ex menos de 3,000 dólares.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Christian Nodal compartió algunos de los detalles de su rol como papá de Inti, a quien procreó con su ex, Cazzu.

Por medio de un comunicado, firmado por su abogado, César Muñoz, el sonorense afirmó que “ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas” para con la nena de 2 años.

“Aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, indicó.

En el escrito se puntualiza que dicho accionar del cantautor es “a pesar de que no existe un acuerdo” entre él y la rapera, y de que esta “ha manifestado públicamente su inconformidad”.

En agosto, ‘La Jefa’ efectivamente comentó que no tenía un arreglo con el esposo de Ángela Aguilar que considerara “justo” sobre la pensión alimenticia, ya que “los gastos son elevados”, pero dijo que para él, sí lo era.

Acusan a Nodal de dar “mísera” manutención para Inti

Previo a lo manifestado por Christian Nodal, el presentador argentino Javier Ceriani lo había acusado de presuntamente pasar a Cazzu una manutención para Inti demasiado chica.

“Lo que le paga Nodal a Cazzu para que ella mantenga a su hija en la Argentina es humillante”, sentenció durante su programa para YouTube, este 14 de octubre.

“La cifra es muy por debajo de lo que es la canasta familiar de una madre soltera, sólo unos míseros 2,500 dólares”, aseveró.

Él puntualizó que supuestamente su informante sería el encargado del rancho que el compositor tiene en aquel país, quien, alegó, es el que le “lleva todos los meses” el dinero “en efectivo” a la artista.

El comunicador explicó que, según sus fuentes, la trapera se haría cargo de los gastos del “kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar donde viven” ella y su retoño.

Nodal acusa a Cazzu de “dañar” a Inti

En recientes fechas, Cazzu ha hablado de las problemáticas que, apunta, ha tenido con Christian Nodal por el cuidado de Inti.

Por ejemplo, en el podcast ‘Se compran dudas’, ella contó que ‘El Forajido’ le habría negado la autorización para que su primogénita viaje con ella por el mundo.

Ahora, el intérprete de ‘Adiós amor’ aseguró que “nunca se ha negado” a otorgar los permisos, “incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

“Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor”, se argumentó.

Nodal envió un comunicado donde desmiente a Cazzu y la acusa de dañar a su hija con declaraciones.
Imagen Christian Nodal

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal y su hija Inti?

Sobre la manutención de su hija Inti, Cazzu afirmó el pasado 11 de agosto para Despierta América que no la consideraba "justa", porque los gastos son elevados.

En cuanto a los permisos para viajes, a inicios de septiembre Cazzu dijo que Inti no podía viajar a su lado, fuera de su natal Argentina, debido a que Christian Nodal no había otorgado la autorización legal necesaria.

El pasado 14 de septiembre la cantante comentó que había logrado resolver la situación.

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo dan”, contó.

“Pero sí, imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso”, manifestó, presumiblemente refiriéndose a la negativa de Christian.

Acerca de la convivencia entre Nodal y su hija, afirmó: “Vamos a ver. No, no. Él sabe que eso puede hacerlo”, enunció sin ahondar en cuándo podría concretar ese posible encuentro.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, pues veremos”, manifestó.

Presuntamente, Christian no ha convivido con su primogénita desde mayo, cuando pasó unas horas a su lado ya que vino a la Ciudad de México con su madre.

Video Revelan detalles del reencuentro entre Nodal e Inti: convivieron varias horas
