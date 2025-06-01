Cazzu

Cazzu lanza duro mensaje tras confirmar reunión con papás de Nodal y dejar México: "El horror llegó"

Cazzu se vio con los padres de su ex Christian Nodal según confirmó la cantante solo instantes antes de irse de México. Horas después lanzó un sorpresivo mensaje en donde expresó su indignación por otro suceso que llamó su atención.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video

A solo horas de su partida de México junto con su hija Inti, de un año, Cazzu emitió un sorpresivo mensaje lleno de dolor e indignación.

Antes de eso y tomar un avión hacia su natal Argentina, la ex de Christian Nodal confirmó que se reunió con los padres del sonorense, quienes también pudieron convivir con su nieta.

"La verdad eso es un actor de amor", dijo a medios como 'Venga la alegría fin de semana' este sábado 31 de mayo antes de tomar el vuelo de regreso a casa.

El mensaje de Cazzu tras estar en México

Solo horas después de haber conversado por última ocasión con los medios mexicanos a quienes dijo que "la pasó muy bien" en ese país, Cazzu emitió un fuerte mensaje en Instagram.

" El horror llegó al pueblo en el que me crié y a personas que conocí", escribió en la publicación, refiriéndose al crimen de Tamara Fierro, una joven de 25 años quien fue asesinada en Fraile Pintado, la ciudad en la que Cazzu nació.

"Tamara ya no volverá a su casa con su hija", lamentó la cantante de 31 años, "la responsabilidad no es solo de sus asesinos, sino de un sistema que niega la necesidad de proteger a las mujeres".

Cazzu pidió justicia por Tamara Fierro, una joven asesinada en Fraile Pintado, la ciudad natal de la cantante, quien solo horas antes de esta publicación había abandonado México junto a su hija Inti.
Cazzu pidió justicia por Tamara Fierro, una joven asesinada en Fraile Pintado, la ciudad natal de la cantante, quien solo horas antes de esta publicación había abandonado México junto a su hija Inti.
Imagen Cazzu/Instagram


La trapera pidió justicia para la joven y lanzó un llamado para la " destitución e investigación para el responsable".

El asesinato de la chica parece no ser un asunto aislado que haya llamado la atención de Cazzu, quien defiende la causa feminista.

Y es que la muerte de Tamara Fierro se trata del "tercer femicidio en Jujuy en 23 días", según reportó el diario Página 12.

"Mi querido Fraile Pintado es el escenario de un feminicidio brutal y salvaje del que será imposible recuperarse", dijo Cazzu afligida por ese suceso solo horas después de haber dejado México.

Video Captan a Nodal con Inti en México a horas de la llegada de Cazzu: ¿estuvo Ángela Aguilar?
Relacionados:
