Cazzu

Cazzu confirma que se reunió con los padres de Nodal en México: comparten tierno video de Inti

Tras el reencuentro de Nodal con Inti surgieron dudas sobre si los padres del cantante también habían convivido con la niña. Esto reveló Cazzu.

Por:
Ashbya Meré.
Video Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video

La mañana de este 31 de mayo, Cazzu se fue de México y antes de irse confirmó que se reunió con sus exsuegros, Cristina Nodal y Jaime González.

Fue a su llegada al aeropuerto de la capital azteca donde fue abordada por los medios de comunicación.

"¿Pudiste ver a doña Cristy Nodal? ¿Cómo Fue?", preguntó un reportero. Sin reparo, 'La Jefa' contestó: "Sí, los vimos, la verdad es que eso es un acto de amor", dijo sin revelar detalles.

Cristy Nodal utlizó su cuenta de Instagram para compartir un tierno video con el que reveló que no solo convivió con Inti, su otro nieto, Amel, tambien estuvo presente. Incluso, dejó ver que Jaime González se divirtió con los pequeños niños.

El 28 de mayo el esposo de Ángela Aguilar fue captado saliendo del hotel donde se hospedaba Cazzu con su hija Inti entre sus brazos. Esa fue la primera vez que se les vio juntos a padre e hija, al menos de manera pública, desde septiembre de 2024, cuando el cantante viajó a Argentina para celebrar el primer cumpleaños de la niña.

De acuerdo con información de Alex Rodríguez que dio en ¡Siéntese Quien Pueda!, el reencuentro entre Nodal e Inti duró 8 horas.

"Nodal acudió a las 2 de la tarde a buscar a la niña y estuvo hasta las 10 de la noche que devolvió a la niña al hotel de Cazzu".

Cazzu se va feliz de México

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista argentina, llegó a México el 27 de mayo para cumplir con compromisos laborales.

Promocionó su nuevo disco, su libro 'Perreo' y anunció una serie de conciertos que se llevarán a cabo en octubre en la capital mexicana y otras ciudades del país.

A su arribo al aeropuerto, Cazzu confesó que se va feliz: "Estoy muy contenta (…) Me quedaría en México, me tratan muy bien acá".

Durante su estancia, la intérprete de 'Con Otra' se le vio atendiendo a sus seguidores en los diferentes lugares que visitó.


