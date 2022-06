Cazzu, la ‘nena trampa’ del género urbano y el feminismo en sus letras

Los sonidos nuevos tienen que ver con renovarse, con explorar y con experimentar. A mí me encanta la música, me encanta explorar, todos mis discos son diferentes, tienen alguna exploración nueva. No solo hay drill, si no hay otras canciones que tampoco había hecho antes, como más folklóricas y poder brindarle a la gente cosas nuevas de lo que yo voy aprendiendo y lo que me voy a atreviendo a hacer.