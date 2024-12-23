Cazzu manda mensaje a su “media naranja” tras logro con canción que sería para Nodal

Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu le mando un cariñoso mensaje a su “media naranja” en medio del éxito que ha logrado con el estreno de ‘La Cueva’, canción que estaría inspirada en su ruptura con Christian Nodal.

A través de sus historias de Instagram, la trapera argentina le dedicó unas palabras al productor Nico Cotton, quien fue su cómplice en la creación del tema que se ha convertido en un éxito mundial desde su estreno, el pasado 19 de diciembre.

PUBLICIDAD

“Las gracias son totales para mi hermano, mi media naranja musical Nico Cotton. Gracias por acompañarme en todas y confiar tanto en mí”, escribió el 22 de diciembre.

La ‘Nena Trampa’ acompañó su mensaje de la portada de ‘La Cueva’, tema que desde su lanzamiento se mantiene entre los más escuchados en Spotify y YouTube. En este último ya suma más de 10 millones de reproducciones y se encuentra en la primera posición de popularidad en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile, entre otros.

Cazzu celebra el éxito de 'La Cueva', canción que estaría inspirada en su ruptura con su ex. Imagen Cazzu / Instagram

Vinculan a Cazzu con productor musical

Luego de su ruptura con Christian Nodal, Cazzu se tomó una pausa “necesaria” de las redes. A su regreso, la argentina desató rumores de romance con el productor Nico Cotton.

Aunque Cazzu se mantuvo en silencio y al margen de la polémica, el argentino aclaró dudas sobre su verdadero vínculo con la trapera durante una entrevista en ¡Siéntese Quien Queda!

“Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum”, declaró en el show de Univision en agosto.