¿A Ángela Aguilar le molesta que Nodal conviva con Inti?: revelan lo que ella pensaría

Video ¿Cazzu no deja que Ángela Aguilar conviva con Inti y ganó la custodia a Nodal?: ella responde

El 28 de mayo, Christian Nodal se reencontró con su hija Inti a las afueras del hotel en el que se encontraba hospedada Cazzu durante su visita en la Ciudad de México.

Debido a que Ángela Aguilar no estuvo presente en el encuentro entre padre e hija, surgieron rumores sobre que supuestament e a la cantante le molestaría que Nodal conviva con Inti.

Al respecto, Jomari Goyso reveló en Sin Rollo qué es lo que pensaría Ángela Aguilar sobre la relación de Christian Nodal con su hija. Además, aclaró si es verdad que se estaría oponiendo en que convivieran.

“Yo te lo aseguro que Ángela nunca ha puesto ningún impedimento para que Nodal esté con la niña”, dijo contundente el 29 de mayo.

“Hay muchas cosas más que han hecho para que sea posible, pero igual que ellos lo cuenten cuando lo tengan que contar. Nodal es una persona a la que no le gusta hacer pública su vida privada, él es muy privado”, agregó.

¿Ángela Aguilar ya conoce a la hija de Cazzu?

Por otro lado, el fashionista fue cuestionado sobre si era verdad que Ángela Aguilar ya conoce a Inti. Sin embargo, se negó a dar detalles.

“Cuando os sentéis con Ángela, nos sentemos con Ángela, le preguntamos”, respondió. “Si ha hablado o ha estado con la niña muchas veces, igual ni lo ha puesto en redes”, sentenció.

Al igual que Ángela Aguilar no se estaría oponiendo en que Nodal se reuna con su hija, Cazzu reveló a la prensa mexicana que tampoco tendría problema en que su pequeña, de casi 2 años, conviva con Ángela Aguilar.

"La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene”, dijo la argentina el 29 de mayo.

Así fue el reencuentro de Nodal con Inti ¿tras meses sin verla?

El reencuentro de Christian Nodal y su hija Inti ocurrió durante la visita que Cazzu hizo a México.

El cantante de regional mexicano fue captado a las afueras del hotel en el que se hospedaba la intérprete de ‘Con Otra’ subiendo a una camioneta, acompañado, supuestamente por la nana de Inti, y personal de seguridad que evitó cualquier acercamiento de la prensa mexicana.

Mientras Nodal se encontraba con Inti, Ángela Aguilar habría viajado a Los Ángeles, donde horas más tarde fue captada acompañada del influencer Kunno y más entrada la noche, de la mano de su esposo, quien la habría alcanzado en Beverly Hills luego de pasar algunas horas con su hija.

El mismo día que Christian Nodal se encontró con su hija, Ángela Aguilar lanzó su nuevo álbum ‘Nadie se va como llegó’ en Los Ángeles.