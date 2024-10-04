¿La mamá de Nodal tenía mejor relación con Cazzu que con Ángela? Fotos generan dudas

Video ¿Madre de Nodal manda indirecta a Pepe Aguilar por hospitalización de su hijo?: "Déjelos vivir"

La supuesta mala relación que Ángela Aguilar tendría con su suegra Cristy Nodal sigue dando de qué hablar, sobre todo, después de que la mamá de Nodal lanzara un contundente mensaje tras la hospitalización de su hijo.

“De acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, escribió la mujer en Instagram el pasado 1 de octubre.

Estas palabras no solo pusieron en el ojo del huracán a la mamá de Nodal sino que revivieron las fotografías que, hasta la fecha, sigue compartiendo al lado de Cazzu, aún cuando ésta lleva meses separada de su hijo y él está casado con Ángela Aguilar.

¿Cómo era la relación de Cazzu y la mamá de Nodal?

Aunque no hay mucha información sobre su relación, durante el noviazgo que Julieta Cazzuchelli sostuvo con Christian Nodal, la señora Cristy compartió en varias ocasiones fotografías con la ‘Nena Trampa’, dejando al descubierto lo bien que se llevaban.

En abril de 2023, Cristy Nodal fue de las primeras en celebrar el embarazo de Cazzu. Aquella ocasión, la mamá de Nodal describió a la trapera argentina como una mujer “divina y auténtica”.

“Sabes cuánto te queremos Julieta”, escribió en una publicación de Instagram.

El mensaje que Cristy Nodal le dedicó a Cazzu cuando anunció su embarazo. Imagen Cristy Nodal / Instagram



Mientras que el 13 de junio, la mamá de Nodal volvió a compartir fotografías de Cazzu en sus redes, aun cuando su hijo llevaba más de un mes de haber anunciado su separación definitiva de la cantante. En las imágenes, también dejaba al descubierto que hacían viajes juntas.

La mamá de Nodal viajaba con Cazzu. Imagen Cristy Nodal / Instagram



A la fecha, Cristy Nodal no ha publicado fotografías de la boda de Nodal con Ángela Aguilar. Sin embargo, continúa ‘pendiente’ de Cazzu en redes sociales, ya que no ha dejado de seguirla en Instagram.