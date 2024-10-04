Christian Nodal

¿La mamá de Nodal tenía mejor relación con Cazzu que con Ángela? Fotos generan dudas

En medio de rumores sobre una supuesta mala relación con su nuera Ángela Aguilar, tomaron relevancia las fotografías que Cristy Nodal sigue compartiendo al lado de Cazzu aún cuando su hijo está separado de ella desde hace meses.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Madre de Nodal manda indirecta a Pepe Aguilar por hospitalización de su hijo?: "Déjelos vivir"

La supuesta mala relación que Ángela Aguilar tendría con su suegra Cristy Nodal sigue dando de qué hablar, sobre todo, después de que la mamá de Nodal lanzara un contundente mensaje tras la hospitalización de su hijo.

“De acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”, escribió la mujer en Instagram el pasado 1 de octubre.

PUBLICIDAD

Estas palabras no solo pusieron en el ojo del huracán a la mamá de Nodal sino que revivieron las fotografías que, hasta la fecha, sigue compartiendo al lado de Cazzu, aún cuando ésta lleva meses separada de su hijo y él está casado con Ángela Aguilar.

Más sobre Christian Nodal

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente
0:51

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Univision Famosos
¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan
1:00

¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan

Univision Famosos
Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”
0:55

¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Univision Famosos
¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas
0:51

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”
1:00

Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”

Univision Famosos
¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado
0:45

¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado

Univision Famosos
El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”
0:57

El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”

Univision Famosos
Cazzu no se queda callada y responde a Nodal tras acusarla de “dañar” a su hija
1:00

Cazzu no se queda callada y responde a Nodal tras acusarla de “dañar” a su hija

Univision Famosos
Nodal refuta a Cazzu: dice que da “millones” de manutención a su hija y esto afirma sobre su paternidad
1:27

Nodal refuta a Cazzu: dice que da “millones” de manutención a su hija y esto afirma sobre su paternidad

Univision Famosos

¿Cómo era la relación de Cazzu y la mamá de Nodal?

Aunque no hay mucha información sobre su relación, durante el noviazgo que Julieta Cazzuchelli sostuvo con Christian Nodal, la señora Cristy compartió en varias ocasiones fotografías con la ‘Nena Trampa’, dejando al descubierto lo bien que se llevaban.

En abril de 2023, Cristy Nodal fue de las primeras en celebrar el embarazo de Cazzu. Aquella ocasión, la mamá de Nodal describió a la trapera argentina como una mujer “divina y auténtica”.

“Sabes cuánto te queremos Julieta”, escribió en una publicación de Instagram.

El mensaje que Cristy Nodal le dedicó a Cazzu cuando anunció su embarazo.
El mensaje que Cristy Nodal le dedicó a Cazzu cuando anunció su embarazo.
Imagen Cristy Nodal / Instagram


Mientras que el 13 de junio, la mamá de Nodal volvió a compartir fotografías de Cazzu en sus redes, aun cuando su hijo llevaba más de un mes de haber anunciado su separación definitiva de la cantante. En las imágenes, también dejaba al descubierto que hacían viajes juntas.

La mamá de Nodal viajaba con Cazzu.
La mamá de Nodal viajaba con Cazzu.
Imagen Cristy Nodal / Instagram


A la fecha, Cristy Nodal no ha publicado fotografías de la boda de Nodal con Ángela Aguilar. Sin embargo, continúa ‘pendiente’ de Cazzu en redes sociales, ya que no ha dejado de seguirla en Instagram.

Cazzu estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de su exsuegra en 2023.
Cazzu estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de su exsuegra en 2023.
Imagen Cristy Nodal / Instagram
Relacionados:
Christian NodalCristy NodalCazzuEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD