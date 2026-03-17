Carmen Villalobos Carmen Villalobos revela quién es su “curita” en medio de polémica por la supuesta infidelidad de su ex La actriz compartió un video en el que se le puede ver muy afectuosa con alguien muy especial para ella, esto justo cuando está en el centro de una controversial porque alegadamente Frederik Oldenburg le engañó mientras eran pareja.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Ella es la eslovena que relacionan con Frederik Oldenburg tras ruptura de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos reveló quién es su “curita” justo en medio de la polémica que protagoniza debido a la presunta infidelidad de su ex, Frederik Oldenburg.

El 16 de marzo, la periodista Mandy Fridmann dio a conocer que supuestamente el presentador engañó a la actriz con la atleta Marjanca Polutnik.

PUBLICIDAD

Carmen Villalobos muestra a su “curita”

Aunque, hasta el momento, Carmen Villalobos no ha desmentido ni confirmado que Frederik Oldenburg la hubiera traicionado, ella se mantiene activa en redes sociales.

Este mismo lunes, ella subió a sus historias de Instagram un clip en el que se presumió al lado de su “curita”, con el que se comportó muy cariñosa.

Se trata de su perrito Mambo, quien forma parte de su vida desde el 2019, cuando aún era pareja de Sebastián Caicedo.

En el video que ella publicó, se le puede ver abrazando y besando una de las patitas del cachorrito, que se encuentra acostado sobre la cama.

“¿Y esa panza rosada? ¡Ay qué rico!”, le dice. “¿Y esa carita? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué es esta cosa tan deliciosísima! ¡Hola, papá!”.

“Mi curita #mambiricky”, escribió la protagonista de melodramas encima de la grabación, añadiendo un corazón con vendaje.

Carmen Villalobos presumió a su perrito Mambo, su "curita" Imagen Carmen Villalobos/Instagram

En otro de sus contenidos, Carmen ‘reposteó’ una imagen en la que se puede observar a una niña y a Dios, en referencia a los planes.

“El plan de Dios siempre es mejor”, se lee en la ilustración, que ella colgó la mañana de este martes 17 de marzo.

Carmen Villalobos compartió esta imagen. Imagen Carmen Villalobos/Instagram