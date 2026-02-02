ruptura amorosa Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg: esta habría sido la causa de su ruptura Luego de que Carmen Villalobos confirmara el fin de su relación con el presentador Frederik Oldenburg se ha revelado la que al parecer sería la causa de su ruptura luego de una relación de tres años.



Video Carmen Villalobos rompe el silencio sobre su ruptura con Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron su relación tras tres años juntos. Luego de que la actriz confirmara su ruptura a la periodista Jessica Carrillo, se ha revelado la que al parecer sería la causa de su separación del presentador.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, del sitio de Las Top News, la separación de los famosos sería por una supuesta traición y no por la distancia.

“¿Qué pasó? No hay un tercero, pero parece que el toro pasó por la hacienda”, dijo el 31 de enero en Lubox TV.

Sin dar más detalles sobre lo que habría sucedido entre la pareja, la comunicadora dejó entrever que el supuesto engaño tendría “triste” a uno de los dos involucrados.

“El toro podría haber pasado por la hacienda y no por la hacienda de ella… Ella está grabando en Colombia y él está viviendo en República Dominicana (…) en medio de la isla… pero ¿qué pasó? Que pasó el toro por la hacienda”, dijo.

“Lo que sí sabemos es que uno de los dos no la está pasando bien y el otro o la otra, la está pasando mejor”, sentenció.

Así confirmó Carmen Villalobos su ruptura con Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos confirmó su ruptura con Frederik Oldenburg a través de su amiga, la periodista Jessica Carrillo, quien se puso en contacto con ella luego de que la actriz Majida Issa asegurara en un video que no era la única que comenzaba soltera el 2026 sino también la intérprete de ‘El Señor de los Cielos’.

“Ayer hablé con ella. Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, mencionó en ‘Al Rojo Vivo’ el 28 de enero.