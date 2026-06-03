Carmen Villalobos habla de la actitud de su ex tras su ruptura: él no se queda callado y responde
La actriz colombiana se sinceró sobre la actitud que supuestamente tomó Frederik Oldenburg luego de su ruptura. Ante los comentarios de Carmen Villalobos, el presentador reaccionó con cierto desconcierto.
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Carmen Villalobos habló de la actitud que supuestamente tomó su ex, Frederik Oldenburg, tras terminar su noviazgo de tres años.
En entrevista con la periodista Lourdes Stephen, la actriz fue cuestionada sobre cómo había llevado la ruptura y, aunque reconoció que habían sido momentos complicados, mencionó que la reacción “de la otra parte” le sorprendió todavía más.
“Una separación tiende a ser dolorosa y más cuando hay mucho tiempo que sí hay esa unión”, le dijo Stephen en la entrevista para ‘Al Rojo Vivo’.
“Pero por supuesto y yo soy de las que piensa de esa manera, pero cuando suceden las cosas y digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa, no soy apegado al amor, a las relaciones…’. Tú quedas como plop y dices: ‘No, espérame, o sea, cómo así, de qué estamos hablando’”, dijo.
“La gente me conoce, lo que tú ves, es lo que soy y trato se ser muy coherente con lo que pienso, digo y amo”, subrayó.
Carmen Villalobos no entró en detalles sobre esta situación. Sin embargo, aseguró que se encontraba “feliz” y abierta al amor.
“Amo estar enamorada, amo estar en pareja, es de lo más bonito que existe, así que jamás me voy a cerrar a eso. Yo estoy solterísima”, insistió y reveló qué es lo que busca en una relación.
“(Tiene que ser) emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente, que tengan muy claro qué quieren para su futuro, porque cuando la gente no tiene claro lo que quiere para su futuro es muy difícil, o sea, estar adivinando y estar como arriando, no, yo necesito a alguien también con el mismo temple que yo y por supuesto que baile delicioso”, sentenció.
La reacción de Frederik Oldenburg
Las palabras de Carmen Villalobos sorprendieron a Frederik Oldenburg, quien este miércoles reaccionó con cierto desconcierto luego de ella, aparentemente se refirió a él al decir que no sufría y no le dolía.
“Primero esa es una opinión personal, primero que nada, escucho que está feliz, contenta, trabajando, lo cual me alegra muchísimo, porque sé lo enfocada que es”, dijo en ‘Hoy Día’.
“Eso es una opinión personal que ella está expresando. Yo creo que cuando dos personas se separan se pierde rápidamente el contacto, porque cada quién toma su espacio. Entonces, no puedes saber qué está pensando o qué está sintiendo el otro, por más que lo quieras adivinar. Yo me quedo con que es una opinión de ella, la cual respeto muchísimo”, agregó.
El periodista deportivo también fue cuestionado sobre si su ruptura con Carmen Villalobos había sido difícil para él, a lo que de inmediato respondió: “Por supuesto que me dolió”.
“Claro que sí, pero obviamente. Forma parte de mi vida, son recuerdos maravillosos que no se borran, porque están allí, porque siempre están allí”, señaló y contradijo a su expareja.
“Para mí los recuerdos no se pueden borrar, no se borran, están allí, tienen un lugar especial en mi corazón, en mi vida, formó parte de mi durante 3 años y a seguir adelante… Yo siento profundo respeto, la admiración que siempre le he tenido, el mismo cariño, porque existió una relación de 3 años, la cual es un recuerdo maravilloso, pero ya han pasado casi 8 meses. Entonces, he ido superando eso”, insistió.
Por último, Frederik Oldenburg aseveró que respeta la opinión de Carmen Villalobos, aunque no la comparte.
“Yo lo único que te puedo decir es que esa fue su opinión (…) no sé qué estaba sintiendo en ese momento, pero eso es lo que ella piensa y lo respeto totalmente… Esa es una parte más personal que me he guardado yo y seguramente ella también se ha guardado, eso es privacidad de nosotros y yo no he querido hablar más allá de eso”, orquestó.
“De hecho, yo dije: ‘Yo hablo esto una sola vez y no vuelvo a hablar más de esto’ en una entrevista que di. Obviamente cuando vengo acá, estoy en vivo, lo comparto con el público hasta dónde yo siempre quise compartir y hasta dónde ella siempre quiso compartir, de mi parte admiración, respeto, cariño y todo lo mejor para lo que viene y los recuerdos siempre van a estar ahí, porque fue una relación maravillosa de 3 años”, concluyó.