Carmen Villalobos Carmen Villalobos habría terminado con su ex por supuesta infidelidad con “amiga” de la que “jamás” escuchó La actriz hizo público el final de su noviazgo con Frederik Oldenburg en medio de rumores de una supuesta infidelidad. El presentador le habría sido infiel a Carmen Villalobos con una presunta amiga de la que ella jamás escuchó hablar.



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Video Ella es la eslovena que relacionan con Frederik Oldenburg tras ruptura de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos habría terminado su relación con Frederik Oldenburg por una supuesta infidelidad por parte de él con una "amiga", de la que ella “jamás” escuchó hablar.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, el presentador le habría sido infiel a la actriz con “Marjanca Polutnik, atleta y personalidad televisiva originaria de Eslovenia, conocida principalmente por haber participado en la primera temporada de ‘Exatlon Slovenija’”.

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“Fuentes cercanas tanto a Carmen Villalobos como a Frederik nos dicen que aunque por ahora, él la presenta como ‘una amiga’, la protagonista de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ jamás había escuchado hablar de ella, ni tampoco se la habría presentado cuando aún eran pareja”, señalan en un artículo publicado en ‘Las Tops News’ el 16 de marzo.

Sobre cómo habría conocido Frederik Oldenburg a Marjanca Polutnik, la periodista refiere que ambos habrían coincidido en República Dominicana, lugar en el que “se graban” todos los ‘Exatlon’ del mundo.

“Allí es donde se habrían conocido y habrían comenzado a tener una amistad con coqueteo que habría llegado más lejos”, dice.

El aparente flechazo se habría dado, precisamente, en República Dominicana, donde Marjanca se habría mudado recientemente. Incluso, reporta que ella misma habría señalado en sus redes que en ese país “le robaron el corazón”.

Asimismo, se reporta que Frederik Oldenburg “lleva dándole like” a las fotos de Marjanca Polutnik “desde 2024”, época en la que él ya tenía una relación con Carmen Villalobos.

Aunque Frederik Oldenburg no ha confirmado ni desmentido esta información, Mandy Fridmann reporta, que el pasado 11 de marzo, la presunta pareja fue captada en un partido de béisbol entre República Dominicana y Venezuela.

Pese a que ambos compartieron fotografías evidenciando su presencia en el estadio, ambos habrían evitado dejarse ver juntos. Sin embargo, la periodista compartió en Instagram supuestas pruebas que sustentarían su versión.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg hicieron pública su ruptura en enero pasado, pese a que ya llevaban "meses separados", según declaró la periodista Jessica Carrillo en 'Al Rojo Vivo'.