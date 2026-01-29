ruptura amorosa

Carmen Villalobos rompe el silencio tras ruptura con Frederik Oldenburg: revela meses “muy difíciles”

La actriz terminó su noviazgo con el presentador venezolano luego de tres años juntos. “Estos meses han sido muy difíciles”, según reveló Carmen Villalobos a la periodista Jessica Carrillo.

Video Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado: hace tres meses celebraron su aniversario

Carmen Villalobos rompió el silencio luego de que se diera a conocer su ruptura con Frederik Oldenburg, con quien mantuvo una relación por tres años.

Las primeras palabras de la actriz se dieron a conocer a través de la periodista Jessica Carrillo, quien afirmó haberse puesto en contacto con ella para hablar sobre el tema. Carrillo dijo ser “muy amiga” de la actriz de 'El Señor de los Cielos'.

“La actriz y el presentador tienen ya dos meses separados. De hecho, ella misma fue quien me lo confirmó”, declaró el 28 de enero en ‘Al Rojo Vivo’.

¿Cómo está Carmen Villalobos tras ruptura con Frederik Oldenburg?

De acuerdo con la amiga de Carmen Villalobos, la actriz habría tenido meses “difíciles”, pues había compartido con el venezolano momentos importantes de su vida.

“Ayer hablé con ella. Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, dijo.

La presentadora también aseguró que había sido decisión de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg mantener el tema de su ruptura lejos del ojo público.

“Lo habían mantenido ellos en privado por decisión de ambos hasta ayer que Carmen compartió este video en sus redes sociales junto a Majida Issa, asegurando que no era la única que comenzaba soltera el 2026, pues Carmen también lo estaba”.

Así reveló Carmen Villalobos su soltería.
Imagen Majida Issa / Instagram

Frederik Oldenburg habla por primera vez tras ruptura

Por último, Jessica Carrillo mencionó que también había logrado ponerse en contacto con Frederik Oldenburg, quien, al igual que su expareja colombiana, estaba “tranquilo”.

“También me comuniqué con Frederick Oldenburg, quien me dijo que está bien, que está tranquilo”, sentenció.

Así presumía Carmen Villalobos su romance con Frederik Oldenburg.
Imagen Carmen Villalobos / Instagram

Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg despertaron rumores de romance a finales de 2022. Sin embargo, fue hasta enero de 2023 que hicieron pública su relación.

