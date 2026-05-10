Carmen Villalobos ¿Carmen Villalobos lanza fuerte indirecta a su ex en pleno evento de premios? "Soy mucha mujer" Carmen Villalobos encendió las sospechas tras unas declaraciones que muchos ya interpretan como una supuesta indirecta dirigida a su ex Frederik Oldenburg. La actriz, quien actualmente se encuentra soltera, fue cuestionada sobre si estaba lista para disfrutar de la presencia de los galanes en el evento al que acudió y así respondió.



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Video Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio sobre su ruptura: ¿Le fue infiel a la actriz?

Carmen Villalobos estuvo presente en un evento previo a los Premios Platino de este fin de semana en la Riviera Maya en México en donde algunos creen que habría mandado una supuesta indirecta a su ex Frederik Oldenburg.

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¿Qué dijo Carmen Villalobos?

En un segmento del show 'Hoy día', la actriz fue entrevistada en plena soltería y se le cuestionó si estaba lista "para un 'taco de ojo'" con los galanes que también estaban presentes en el evento.

"¡ Pero por supuesto, he visto muchas cosas muy interesantes!", respondió entusiasmada.

"Rico y delicioso", agregó con picardía.

Luego, se le entrevistó junto a su colega Samantha Siqueiros, quien también está soltera, y se les cuestionó cuál "canción cantarían con el corazón roto".

Fue cuando ambas cantaron a todo pulmón: "¡Soy mucha mujer!", estrofa que algunos creen que Villalobos habría entonado para su ex.

La artista no aclaró de manera inmediata las especulaciones que desató su comentario.

La ruptura de Carmen y Frederik

De acuerdo con una entrevista que Frederik Oldenburg le dio a Rodner Figueroa a principios de abril pasado, el romance de casi 3 años entre ellos culminó en noviembre de 2025.

En esa charla, el presentador aseguró que fue él quien tomó la decisión de dar fin a la relación y alegó que "jamás" hubo una infidelidad.

Según el portal Las Top News, él habría tenido supuestamente una video llamada con Carmen Villalobos para culminar el romance.