Carmen Villalobos

Integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobrevivió a ataque mortal en el set, ¿quién es y qué se sabe de su estado?

Uno de los miembros del equipo de producción de la telenovela resultó lesionado durante la agresión, por lo que fue trasladado a un hospital. Dos de sus compañeros perdieron la vida.

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Por:Dayana Alvino
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Video Revelan video del ataque mortal en 'Sin senos sí hay paraíso': momento aterrador de la tragedia

Además de los dos integrantes del equipo de producción que perdieron la vida a consecuencia del ataque en el set de grabación de la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’, en Bogotá, Colombia, uno más resultó herido.

De acuerdo con El Universal, medio de dicho país, la persona que sobrevivió a la agresión es Raúl Venegas, quien sería trabajador vinculado al grupo técnico y logístico de la realización de la nueva temporada.

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El diario indica que él habría intervenido para intentar defender a sus compañeros en medio del atentado, ocurrido a las afueras del Instituto Roosevelt, ubicado en la localidad de Santa Fe.

Tras sufrir lesiones, él fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario San Ignacio, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas.

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Horas después, personas cercanas al ‘staff’ revelaron que su estado presentó una mejoría y que habría salido de la UCI, aunque continúa bajo estricta vigilancia de los doctores.

Piden oraciones por Raúl Venegas

Majida Issa fue una de las actrices de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que reaccionó públicamente a lo ocurrido a Raúl Venegas.

Ella compartió una fotografía de su colega en sus historias de Instagram y solicitó a sus seguidores que enviaran apoyo espiritual para él.

“Les pido que nos unamos en oración por la recuperación de nuestro compañero Raúl. Fortaleza para su familia. Luz para los médicos que están haciendo todo para salvarle la vida”, escribió.

Por su parte, Catherine Siachoque, quien encarna a ‘doña Hilda Santana’ en la trama, subió a la red social una misiva por él: “Todas nuestras oraciones contigo Raúl”.

Actrices de 'Sin senos sí hay paraíso' piden oraciones por Raúl.
Actrices de 'Sin senos sí hay paraíso' piden oraciones por Raúl.
Imagen Majida Issa y Catherine Siachoque/Instagram

¿Qué pasó en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La tarde del sábado 18 de abril, un hombre identificado como Josué Cubillos García arremetió con un arma punzocortante contra Nicolás Francisco Perdomo, asistente de producción, quien estaba al exterior de la reja de entrada al estacionamiento de la mencionada universidad.

Otros miembros del ‘crew’, al ver lo que estaba pasando, intervinieron para detener al perpetrador. Finalmente, este, Nico y Henry Alberto Benavides, chofer de un camión de maquinarias, fallecieron.

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