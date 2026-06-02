Carmen Villalobos

Carmen Villalobos habla por primera vez de su ruptura con su ex: “Los recuerdos se borran”

La actriz rompió el silencio sobre el fin de su noviazgo con Frederik Oldeburg. Hace meses, el presentador venezolano ventiló que había sido él quien puso fin a su relación con Carmen Villalobos luego de tres años juntos.

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Por:Elizabeth González
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Video Carmen Villalobos habla de la tragedia de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ a casi un mes del incidente

Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldeburg luego de meses en silencio.

Aunque fue ella quien ventiló a finales de enero pasado que había vuelto a la soltería luego de tres años de noviazgo con el presentador venezolano, fue hasta ahora que en entrevista con la periodista Lourdes Stephen se pronunció públicamente sobre el tema.

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“Sabemos que tuviste una separación recientemente con Frederik, ¿cómo estás?”, le preguntó la comunicadora dominicana.

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“Yo estoy muy tranquila, muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera”, respondió.

Durante la primera parte de la entrevista para ‘Al Rojo Vivo’, Carmen Villaloboso no pronunció el nombre de su expareja. Sin embargo, aseguró que lo que ya no tiene cabida en su vida, lo mejor es dejarlo ir completamente.

“Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente, ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo. O sea, los recuerdos se borran por completo”, sentenció.

La ruptura de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

El 27 de enero, Carmen Villalobos hizo pública su ruptura con Frederik Oldenburg a través de un video en el que aparece junto a la actriz Majida Issa.

En el clip, publicado en Instagram, la actriz asegura que no era la única que comenzaba soltera el 2026, pues Carmen también lo estaba.

En medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de Frederik Oldenburg, el presentador reveló en el podcast de Rodner Figueroa que nunca engañó a la actriz y que fue él quien terminó el noviazgo a finales de 2025.

Mi relación se acabó en el mes de noviembre porque yo tomé la decisión. Yo puse fin a mi relación en el mes de noviembre y mucho de lo que está sucediendo o de lo que está pasando en los últimos días y en las últimas semanas tengo responsabilidad”, dijo el 2 de abril.

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“A mí, mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzo del año 2026 y yo respeté eso, me parecía justo. Yo después pregunté: ‘Oye, ¿qué ha pasado?, no hemos dicho nada, no se ha expresado lo que ha sucedido con nosotros’ y después de hacer esa pregunta se llegó a la conclusión de que, bueno, ‘haz lo que sea conveniente’, fue la respuesta que recibí en ese momento”, ventiló.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg despertaron rumores de romance a finales de 2022. Sin embargo, fue hasta enero de 2023 que hicieron pública su relación.

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