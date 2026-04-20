Osvaldo De León ¿Osvaldo de León presintió ataque mortal de ‘Sin senos sí hay paraíso’?: Dios "le habló" y esto le dijo El actor Osvaldo de León reveló en un sentido mensaje que sintió “claramente que Dios” le hablaba momentos antes del mortal ataque en el que tres personas murieron.



Video Revelan video del ataque mortal en 'Sin senos sí hay paraíso': momento aterrador de la tragedia

Osvaldo de León compartió un estremecedor testimonio sobre los momentos previos del mortal ataque de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el que murieron tres personas; dos de las víctimas eran compañeros del actor.

A través de Instagram, el galán de telenovelas reveló que la mañana del ataque hizo algo inusual: le “insinuó” a sus compañeros que “se retiraran con sus cosas”.

PUBLICIDAD

“Toda la mañana estuve en silencio, sin palabras, sin saber qué pensar ni qué sentir. Al salir de la iglesia, sentí en mi corazón el impulso de pedirles que oren conmigo.

Ayer en la mañana, al llegar al base camp —antes de que ocurriera el ataque—, hice lo que suelo hacer: puse música de alabanza y oré”, relató el 19 de abril.

“En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara. Al ver a mi compañero Yankel, le dije que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas. Esto no es algo que suelo pedir o sugerir a un compañero; reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento”, agregó.

El mensaje de Osvaldo de León tras ataque mortal. Imagen Osvaldo de León / Instagram



Osvaldo de León lamentó no haberle comunicado el mismo mensaje al resto de sus compañeros y, ante lo sucedido, pidió una oración por las familias de las personas que fallecieron en el ataque.

“Efectivamente, nos fuimos del base camp y no tuvimos que regresar. Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo: a todos los que se quedarían en el base camp, que no usaríamos nuestros campers y que se fueran con nosotros. Hoy pido oración por las familias de Henry y Nico, y también por Raúl, que sigue en recuperación. Que Dios les dé paz y fortaleza”, subrayó.

“Oremos por sus amigos y por todos mis compañeros de producción, por todos nosotros que hoy intentamos procesar lo ocurrido. Señor, que las vidas de Henry y Nico no hayan sido en vano. Que este suceso acerque más corazones a ti, Jesús. Que sus historias muevan decisiones que traigan cambios —incluso en leyes— y que impulsen a la industria audiovisual a fortalecer la seguridad en cada producción”, insistió.

PUBLICIDAD

Antes de concluir su mensaje, Osvaldo de León resaltó que “muchas veces” les toca trabajar en lugares de alto riesgo, por lo que una vez más pidió en oración por todos.