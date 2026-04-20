Carmen Villalobos 'Sin senos sí hay paraíso' tragedia: nuevo video del ataque muestra a víctima luchando por su vida Grabaciones de las cámaras de seguridad permiten ver que Nicolás Francisco Perdomo logró huir, herido, de su agresor, Josué Cubillos García. El joven de 18 años, miembro del equipo de producción de la telenovela, perdió la vida tras la agresión.

Video Revelan video del ataque mortal en 'Sin senos sí hay paraíso': momento aterrador de la tragedia

Un nuevo video que muestra el momento del ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’, perpetrado la tarde de este sábado 18 de abril, permite ver que una de las víctimas luchó en todo momento por su vida.

Ha sido en medios de comunicación, como 360 Radio Colombia y Pulzo, y en redes sociales donde se ha dado a conocer el clip que presenta las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe, de Bogotá, Colombia, donde se filmaban escenas de la telenovela.

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Las cámaras captaron el instante exacto en el que Nicolás Francisco Perdomo, asistente de producción, se encontraba recargado, por la parte exterior, en la reja de la entrada al estacionamiento de dicha universidad, según El Colombiano.

Alrededor de las 14:52 horas (tiempo local), Josué Cubillos García, quien caminaba por la avenida Circunvalar, se acercó al joven de 18 años y lo hirió en el cuello con un arma punzocortante.

Nicolás Francisco Perdomo, del equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’, luchó por su vida

Tras ser agredido, Nicolás Francisco Perdomo comenzó a correr para alejarse de Josué Cubillos García, quien lo perseguía y, aparentemente, lo lesionaba en más ocasiones.

Al darse cuenta del siniestro, personas que estaban cerca de la valla de metal comenzaron a cerrarla. Sin embargo, uno de ellos sí corrió para intentar ayudar al chico.

Segundos más tarde, Perdomo regresa al área de la cerca, donde ya hay más gente. Su camiseta ya está cubierta de sangre y él se tira al piso, donde se queda.

No obstante, cuando parece que sus colegas huyen de algún peligro, él se levanta y, tambaleándose, logra ingresar al aparcamiento y nuevamente se acuesta en el suelo.

Un hombre parece ir a buscar ayuda mientras que otro se queda hablándole brevemente a Nicolás, quien posteriormente se queda solo y, finalmente, se sienta reincorpora para sentarse.

Las autoridades no han puntualizado si él falleció en el sitio del percance o si lo pudieron trasladar al hospital para que recibiera atención médica.

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ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES CONTIENEN MATERIAL SENSIBLE

#Internacionales #Colombia

En Bogotá, se mostró el vídeo del ataque que ocurrió el pasado 18 de Abril durante la grabación de la novela "Sin Senos Si hay Paraíso" en la localidad de Santa Fe.



En este suceso una persona quedó herida y 3 fallecieron entre las cuales está el… pic.twitter.com/2835V05kbp — Ecuador Informado (@ecuainformado) April 20, 2026

Darán último adiós a Nicolás Francisco Perdomo

La tarde de este 19 de abril, el maquillista audiovisual Raffael Núñez compartió en sus Historias de Instagram una esquela donde se informa al respecto de las honras fúnebres en honor a Nicolás Francisco Perdomo.