Sofía Castro

Sofía Castro tuvo de testigo a Irina Baeva en su boda: estas son las celebridades a las que invitó

José Ron, Mariana Seoane, Cynthia Klitbo, Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos fueron solo algunos de los muchos famosos y famosas que acudieron a la boda civil de Sofía Castro y Pablo Bernot. Estas son las imágenes.

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Una ola de famosos y famosas acompañaron a Sofía Castro en su boda civil con el joven empresario Pablo Bernot.

Las nupcias se llevaron a cabo en una residencia en la Ciudad de México este sábado 7 de septiembre y destacó la participación de Irina Baeva como testigo de la novia, según reportó la prensa mexicana.

Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México.
Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron al civil este fin de semana en la Ciudad de México.
Imagen Sofía Castro/Instagram y El Gordo y La Flaca/Instagram

Irina Baeva habla tras boda de Sofía Castro

La rusa, quien en julio pasado protagonizó una polémica ruptura con Gabriel Soto, fue abordada por medios como ¡Siéntese Quien Pueda! al finalizar la ceremonia civil de la boda de Sofía Castro y reveló algunos detalles.

"(Fue) muy bonito, muy emotivo, creo que es muy bonito celebrar el amor feliz, aparte de ser testigo, tuve el honor de ser testigo en la boda, quiero mucho a 'Sofi', quiero mucho a Pablo, la verdad se lo merecen y espero que sean muy muy muy felices y se los deseo de todo corazón", dijo.

"Todos los que estábamos en la boda la verdad (que estábamos) muy contentos", agregó la actriz.

En redes sociales, famosos como José Ron y Emmanuel Palomares compartieron fotos y videos desde la fiesta, evidenciando su presencia en la celebración.

José Ron y Emmanuel Palomares compartieron imágenes de la fiesta de la boda de Sofía castro.
José Ron y Emmanuel Palomares compartieron imágenes de la fiesta de la boda de Sofía castro.
Imagen José Ron/Instagram y Emmanuel Palomares/Instagram


La fiesta fue amenizada por el grupo mexicano Matute, comandada por Jorge D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio.

También se pudo constatar la presencia de la presentadora Marisol González, Mariana Seoane, Fabiola Guajardo, Kimberly Dos Ramos, Ana Bekoa y Jessica Decote.

Ana Bekoa fue una de las artistas invitadas y compartió algunos momentos de lo que se vivió al interior de la boda.
Ana Bekoa fue una de las artistas invitadas y compartió algunos momentos de lo que se vivió al interior de la boda.
Imagen Ana Bekoa/Instagram


Cynthia Klitbo, una de las amigas más cercanas de Angélica Rivera, madre de la novia, fue otra de las invitadas a las nupcias.

" Esa pareja va a ser muy feliz 'forever and ever' (por los siglos de los siglos), es lo que deseamos todas sus 'tías'", dijo a medios como ¡Siéntese Quien Pueda!

" Estamos muy emocionadas, es nuestra bebé", agregó la veterana actriz, "mi comadre (Angélica Rivera) se veía divina, mi 'hijita' mi 'sobrinita' (Sofía Castro) se veía hermosa, preciosa, divina".

Kimberly Dos Ramos fue otra de las famosas que acompañaron a Sofía Castro en esta fecha tan relevante.
Kimberly Dos Ramos fue otra de las famosas que acompañaron a Sofía Castro en esta fecha tan relevante.
Imagen Kimberly Dos Ramos/Instagram y Sofía Castro/Instagram


"El novio. a todas las 'tías' que somos muy sangronas, nos cuadra", mencionó sobre la aprobación hacia Pablo Bernot , ahora esposo de la hija de 'La Gaviota'.

René Casados y Nicolás Haza, el hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta, fueron otros de los invitados que llegaron a la ceremonia y fiesta.

Pablo Bernot y Sofía Castro se conocieron hace más 10 años, según la revista Quién.

En 2019, durante el Fashion Week de Nueva York, el joven empresario se encontró con ella en esa ciudad y ahí comenzó su romance.

Video No le rompió el corazón, pero sí algo material: Sofía Castro exhibe lo que hizo su novio Pablo Bernot
