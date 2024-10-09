Sofía Castro revela que se está “volviendo loca” con su boda religiosa: esta es la razón

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro y Pablo Bernot están camino a celebrar su boda religiosa luego de unirse en matrimonio por el civil el pasado 7 de septiembre.

Aunque la espera por el ‘gran día’ debería ser sólo felicidad, la actriz confesó el motivo por el que la demencia se está apoderando de su mente.

PUBLICIDAD

Sofía Castro se está “volviendo loca”

Este 9 de octubre, la hija de Angélica Rivera ‘reposteó’ en sus historias de Instagram una captura de pantalla de parte de la conversación que sostuvo con su ‘weeding planner’, Rodrigo Mora.

En los textos, vía WhatsApp, Sofía Castro y el organizador hablan del menú de la recepción e incluso ella, aparentemente en broma, propone incluir tacos.

Por medio de un audio, ella le dejó saber al experto que en realidad desea incluir varias opciones culinarias para deleitar a sus invitados.

“Rodrigo, no sé, quiero poner todo, todo quiero poner: mi fuente de champán, quiero poner postres el sábado, pero los postres de Vicky Cherem qué, el viernes quiero poner los pasteles…”, dijo.

Finalmente, la estrella de telenovelas como El Maleficio, que puedes ver aquí en ViX, reveló: “Me estoy volviendo loca”.

El coordinador detalló que la también modelo, de a finales de mes cumplirá 28 años, le envía un mensaje así “cada tercer día”.

“Ja, ja, ja, ja, ja. Soy tu mejor ‘bridezilla’, pero que sepan que estoy consciente de mi locura”, anotó Castro encima de la imagen.

Sofía Castro comentó al organizador de su boda religiosa, Rodrigo Mora, que se está "volviendo loca". Imagen Sofía Castro/Instagram

¿Cuándo se casan Sofía Castro y Pablo Bernot por la iglesia?

De acuerdo con ¡Hola! México, Sofía Castro y Pablo Bernot se darán el ‘Sí, acepto’ ante la bendición de un sacerdote en noviembre de este 2024.

Sin embargo, la pareja se ha guardado hasta el momento la fecha exacta en la que ocurrirá el enlace, así como el lugar que eligieron.

Lo que la artista sí compartió ya es que será su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien esta vez la entregue en el altar.

PUBLICIDAD