Sofía Castro

Sofía Castro revela detalles del exclusivo vestido de novia para su boda religiosa con Pablo Bernot

La hija de Angélica Rivera compartió los pormenores de su ajuar, como quién lo diseñó y lo que sintió cuando se lo probó ya estando terminado. La actriz y el empresario Pablo Bernot celebraron su boda religiosa el sábado 30 de noviembre.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.

Sofía Castro contrajo matrimonio por la iglesia con Pablo Bernot este sábado 30 de noviembre, a más de dos meses desde que se casaron por el civil.

En su boda, realizada en un hotel de San Miguel de Allende, Guanajuato, estuvieron presentes, además de los familiares de la pareja, famosos como Irina Baeva, Emmanuel Palomares y Marlene Favela, entre otros.

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot.
La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot.
Imagen Sofía Castro/Instagram

Sofía Castro revela quién diseñó su vestido de novia

Previo a que se realizara el enlace nupcial, Sofía Castro compartió con Elle los detalles del exclusivo vestido de novia que usaría para el importante día.

“Bueno, pues finalmente este es mi vestido de novia, el que soñé desde que estaba chiquita”, dice en un video, en el que aparece modelando la pieza.

“Es un vestido hecho a la medida por Oscar de la Renta, diseñado por Fernando García”, indicó al respecto de quiénes lo crearon.

La estrella de telenovelas como El Maleficio, que puedes ver aquí en ViX, aseguró: “La verdad, es el vestido de mis sueños”.

“El encaje, las flores, la cola, el velo, todo, todo, absolutamente es como lo soñé, así que estoy feliz de casarme con este vestido”, sentenció.

La estrella de 28 años aprovechó para revelar que su madre, Angélica Rivera, la apoyó en la ardua búsqueda del ajuar ideal.

“No lo hubiera logrado sin mi mamá y sin Karla Guindi, que me acompañaron en todo este proceso”, externó al respecto.

Sofía Castro contó detalles de su exclusivo vestido de novia.
Sofía Castro contó detalles de su exclusivo vestido de novia.
Imagen Elle México/Instagram

Sofía Castro lloró al probarse su vestido de novia

Según el medio, fue “el destino” el que llevó a Sofía Castro “a una cita con” Fernando García, director creativo de la firma Oscar de la Renta, quien captó “su idea en cuanto se sentaron a hablar”.

“La conexión fue instantánea, él le dibujó a lápiz el vestido que había soñado. Un diseño de princesa, ajustado a su cuerpo y su estilo, que rápidamente tomó forma en un par de modificaciones”, explican.

“Una cola larga, un velo que rozaba el suelo y la elección meticulosa de telas. Encajes bordados, cada detalle fue pensado, incluso las flores que adornaban el vestido fueron colocadas una a una, de manera que ajustaran perfectamente a su forma y su personalidad”, añaden.

En cuanto al instante en el que usó la prenda especial terminada, la también hija de José Alberto ‘El Güero’ Castro admitió:

“Cuando me puse el vestido, no pude dejar de llorar; estaba tan emocionada que apenas podía creerlo. Después de tantas pruebas, tantos momentos de ilusión y expectativas, ahí estaba, viviendo un momento que siempre llevaré en el corazón”.

La revista especifica que la pieza estuvo “confeccionada minuciosamente por una costurera mexicana” y que fue “elaborada con detalles bordados y capas de encaje y tul”.

Sofía Castro cuando se probó su vestido de novia.
Sofía Castro cuando se probó su vestido de novia.
Imagen Karla Guindi/Instagram
