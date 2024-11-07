José Alberto Castro reacciona así ante la posible asistencia de Peña Nieto a la boda de su hija Sofía

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro y Pablo Bernot se casarán por segunda ocasión, ahora en una ceremonia religiosa que se llevará a cabo el 9 de noviembre y que será "más elegante" que la civil.

La actriz, de 28 años, ha mantenido en secreto los detalles y no se ha revelado el lugar donde se realizará, aunque se especula que se llevará a cabo en el estado de Morelos, donde su esposo tiene un lujoso hotel. Sin embargo, la hija de Angélica Rivera adelantó que habrá "sorpresas".

¿Enrique Peña Nieto asistirá a la boda?

Recientemente, Sofía Castro compartió en el podcast 'La Magia del Caos' de Aislinn Derbez, lo mucho que le dolió el divorcio de su madre, Angélica Rivera, y su entonces padrastro, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

El reportero Edén Dorantes le preguntó si el político asistirá a su enlace religioso.

"No les voy a decir nada de la lista de invitados, porque no quiero que sea nota antes, mejor el día de mi boda que todo sea nota, va a estar más divertido", dijo.

Aunque no negó ni confirmó su presencia, reiteró el aprecio que le tiene.

"Le tengo un cariño muy especial, lo quiero mucho, para mí él fue como un papá (…) Le tengo un gran cariño, un gran respeto, siempre va a estar en mi corazón".

Enrique Peña Nieto y Sofía Castro. Imagen Enrique Peña Nieto/Facebook, Sofía Castro/X

¿Qué opina José Alberto Castro de la posible asistencia de Peña Nieto?

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera mantuvieron una relación durante 10 años, por lo cual fue parte importante en el crecimiento de Sofía Castro.

'El Güero' Castro fue cuestionado sobre la posibilidad de que la expareja de 'La Gaviota' asista a la boda religiosa de su hija, así reaccionó.

"Eso no sé, no he visto la lista de invitados porque eso lo organiza ella, pero pues qué padre que la acompañe también, Enrique siempre fue una persona muy agradable, muy respetuosa y muy querida con mi familia", contó a Edén Dorantes.

El productor de 'Teresa', telenovela que puedes ver en ViX, también confesó que está "contento" de ver que su hija realiza uno de sus sueños junto a Pablo Bernot y desea que la boda religiosa sea igual de emotiva que la ceremonia civil.

"Muy contento de este proceso que ella está viviendo y verla que está llevando acabo algo que soñó, que encontró una linda pareja en Pablo y que están muy contentos", sentenció en la entrevista.

Sofía Castro y Pablo Bernot se casaron por lo civil el 7 de septiembre en la Ciudad de México.