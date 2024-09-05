Gabriel Soto

¿Gabriel Soto ya olvidó a Irina Baeva y está listo para enamorarse? Él responde

A poco más de un mes de hacer pública su separación de Irina Baeva, Gabriel Soto fue relacionado con Cecilia Galliano. A casi dos meses de confirmar la ruptura, el actor confiesa si ya está listo para el amor, ¿con la argentina?

Por:Ashbya Meré
Video Irina Baeva está en terapia tras separación de Gabriel Soto: se sintió “muy afectada” y “pequeña”

Gabriel Soto anunció el 16 de julio que su relación con Irina Baeva había terminado tras 5 años juntos.

La ruptura se dio en medio de rumores de que el actor estaba iniciando un romance con Cecilia Galliano, su compañera en la obra de teatro 'El Precio de la Fama'.

Soto y la argentina han desmentido los rumores asegurando que solo son grandes amigos y las imágenes que han circulado donde se les ve juntos, son parte de una campaña publicitaria para el proyecto teatral.

Sin embargo, ambos actores siguen siendo cuestionados al respecto.

¿Gabriel Soto está listo para enamorarse?

Recientemente el actor fue cuestionado por el programa Hoy si son reales los rumores sobre su supuesta relación con Cecilia, lo que revelaría que estaría listo para darse una nueva oportunidad en el amor.

"No", dijo tajante sobre las especulaciones que lo relacionan con su compañera. "Primero estoy pasando un duelo muy complicado", añadió.

Gabriel dejó claro que sigue soltero, enfocado en Elissa Marie y Alexa Miranda, así como también en recuperar su salud.

"Aprovechando a estar con mis hijas, aprovechando también el tiempo para recuperarme, para hacer ejercicio, para estar bien", sentenció en entrevista con el matutino mexicano.

Irina Baeva está en terapia tras ruptura

La actriz rusa reveló que está en terapia tras recibir ataques y señalamientos al hacerse pública su separación de Gabriel Soto.

"Ahí voy, todo bien, pasando un proceso, definitivamente no es fácil, son muchos años de lo que se vivió, entonces sí estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace dos años".

Tras las críticas, Irina confesó que llegó a sentirse "muy pequeña, muy chiquita, muy afectada".

Reveló que está pasando su duelo "tranquila" y sin presionarse, "caminando, fluyendo con todo lo que va pasando", sentenció.

