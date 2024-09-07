A pocas horas de su boda, Sofía Castro hace emotiva publicación en redes sociales

Sofía Castro y Pablo Bernot se convertirán en marido y mujer este 7 de septiembre en una elegante boda que está rodeada de hermetismo.

Horas antes de su boda, la actriz, de 27 años, compartió una tierna fotografía de su infancia a la que agregó un emotivo mensaje de despedida.

"A volar y cumplir tus sueños y tu hogar. Gracias 'Sofiita' por tanto", se lee en Instagram.

Su hermana Fernanda Castro hizo una publicación parecida para reiterarle su gran amor a la actriz.

"Por siempre y para siempre". Sofía retomó la fotografía y le respondió: "Infinitas tú y yo. Te amo".

Angélica Rivera también se mostró emotiva con la boda de su hija y compartió un par de imágenes de la pedida de mano de Sofía y Pablo.

Las publicaciones antes de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot. Imagen Instagram



Sofía también compartió en sus historias el regalo que les dio a quienes serán sus tetigos en la ceremonia civil, se trata de una botella de mezcal: "Y para ser nuestro testigo en el civil necesitamos que te prepares al cien. ¿Quieres ser nuestro testigo? Si aceptas tómate un mezcal para brindar por nosotros", es el texto que acompaña la botella y los frascos de sal de jamaica y de serrano con maracuyá.

El regalo de Sofía Castro y Pablo Bernot a los testigos. Imagen Sofía Castro/Instagram

Lo que se sabe de la boda de Sofía Castro

La primogénita del productor José Alberto Castro ha mantenido en completo hermetismo los detalles de su boda. Sin embargo, Elizabeth Curiel, colaboradora de El Gordo y La Flaca, dio a conocer la tarde del 6 de septiembre los posibles lugares del gran evento.

Se especula que "la boda solo será por lo civil porque la boda religiosa será en noviembre", señaló la reportera.

Según la información, el enlace matrimonial podría llevarse a cabo en el Hotel Las Mañanitas, el cual es propiedad de la familia del novio, pues cuenta con las instalaciones necesarias para un evento como este. Sin embargo, también se mencionó que la mansión de 'La Gaviota' en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, podría ser otro posible escenario.

La boda sería en la noche y las invitaciones presuntamente citaban a los invitados las 19:00 horas, aunque no les fue revelado el lugar hasta la mañana de este 7 de septiembre.