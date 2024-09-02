Irina Baeva

Irina Baeva toma importante decisión sobre tatuaje que se hizo igual a Gabriel Soto

La actriz habló del tatuaje que se hizo en 2018, cuando comenzó su relación con el actor. Irina Baeva se sinceró sobre el poderoso significado que tiene la marca de tinta que lleva en la espalda.

A punto de se cumplan dos meses de su polémica ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva reapareció ante la prensa para hablar del tatuaje que se hizo al inicio de su relación con el actor.

La actriz reveló que si bien el grabado que lleva en la espalda es idéntico al que tiene Gabriel Soto en esta misma zona del cuerpo, entre sus planes no está borrarlo y explicó sus razones.

“¡Ay no!, ¡para nada!, ese tatuaje es con México, ese es un símbolo maya, quiere decir que ‘yo soy tú y tú eres yo, y todos somos uno’”, respondió a Edén Dorantes el 1 de septiembre.

Además, aseguró que el símbolo maya que lleva tatuado en la espalda tiene un poderoso significado para ella.

“Eso es algo que significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano”, aseveró.

Irina Baeva se tatuó a finales de 2018 el mismo símbolo maya que Gabriel Soto tenía en la espalda.
Imagen Irina Baeva Instagram / Gabriel Soto Instagram

Así sobrelleva su ruptura con Gabriel Soto

Sin entrar en detalles, Irina Baeva señaló que se encuentra “bien” y “tranquila” a casi dos meses de su ruptura con Gabriel Soto. Asimismo, resaltó que se encuentra en terapia para enfrentar el duelo.

“Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno (…) Pasando este proceso, pasando este duelo, sin duda alguna lo es, y tranquila, no me estoy presionando absolutamente en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos, mis amigos que están conmigo y bien”, declaró.

Aunque Irina Baeva se negó a responder a los rumores de la supuesta relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano, sí negó tajante que le hubiera pedido algún tipo de pensión a su expareja.

“Siempre he sido una mujer económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire, no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y así será, así que no busco el dinero de los demás”, sentenció.

