Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en majestuosa boda religiosa

Sofía Castro y Pablo Bernot por fin se casaron en una ceremonia religiosa privada en San Miguel de Allende, Guanajuato, después de casi tres meses de haberse convertido en marido y mujer por lo civil.

La pareja le dio un toque romántico al momento al llegar al altar casi al atardecer.

José Alberto Castro entregó a su hija y durante su camino se le vio muy conmovido.

Sofía Castro y Pablo Bernot en su boda religiosa. Imagen Sofía Castro/Instagram

El vestido de novia de Sofía Castro

La hija de 'La Gaviota' eligió un exclusivo diseño creado a la medida de la firma Oscar de la Renta, casa que manufacturó el vestido que siempre había "soñado".

"Un diseño de princesa, ajustado a su cuerpo y su estilo, que rápidamente tomó forma con un par de modificaciones: una cola larga, un velo que rozaba el suelo y la elección meticulosa de telas, encajes y bordados", detalla la revista Elle.

Elvestido de bodas de Sofía Castro es de la firma Oscar de la Renta. Imagen Elle México/Instagram



"Cuando me puse el vestido, no pude dejar de llorar; estaba tan emocionada que apenas podía creerlo. Después de tantas pruebas, tantos momentos de ilusión y expectativas, ahí estaba, viviendo un momento que siempre llevaré en el corazón", externó Sofía Castro a la revista.

La boda

El lujoso evento se llevó a cabo en el Live Aqua Urban Resort, un exclusivo hotel que se encuentra en el centro de la ciudad.

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot. Imagen Sofía Castro/Instagram



De acuerdo con información de Telediario, se reservaron 150 habitaciones de las 153 que tiene el lugar, lo cual daría una suma estimada de más de 22 mil dólares solo de alojamiento.

Según el periodista Jorge Carbajal, la pareja la lista de invitados asciende las 700 personas.